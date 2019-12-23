СТРАНА: Порошенко увидел «зраду» в газовых соглашениях с Россией

Пётр Порошенко потребовал срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны Украины и введения санкций относительно поставок газа из России. Как пишет «СТРАНА», по мнению Порошенко, газовый контракт с Россией носит не коммерческий, а исключительно политический характер.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко требует срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести санкции в отношении прямых поставок газа из России. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».
«Европейская солидарность потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России. Уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с «Газпромом», и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения», — цитирует партия слова Порошенко.
По его мнению, подобные действия Украины якобы являются результатом тайных переговоров, которые имели место на встрече в Париже.
«Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те красные линии, о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа», — подчеркнул он.
«Мы сегодня получили сообщение и от украинских СМИ, и от российских о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок. Причём, хочу подчеркнуть, что это не коммерческие контракты. Эти контракты — политические. Путин своей пятой колонне продаёт газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины», — считает Порошенко.
«Кроме того, он выступил против отказа от дальнейших судебных исков к «Газпрому».
С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против «Газпрома». Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 миллиарда долларов, то с 2017 года по 2019 год — те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идёт о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить в «Нафтогаз». В соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к «Газпрому». В конце концов они оказались в тюрьме. Я твёрдо убеждён, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле «Газпрома», — добавил Порошенко.
Как напоминает издание, ранее пять украинских компаний заключили контракты с российской компанией «Газпром». Таким образом, российский газ будет поступать на Украину уже с 1 января 2020 года.
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