СТРАНА: «700 миллионов — это не так уж и много» — Марина Порошенко рассказала о госфинансировании своего фонда

Супруга Петра Порошенко Марина прокомментировала выделение Украинскому культурному фонду, который она возглавляет, 700 млн гривен из государственного бюджета. Как передаёт «СТРАНА», Порошенко заявила, что выделенная сумма не так уж и велика, поскольку её фонд за полтора года поддержал около 700 проектов. Однако, отмечает издание, ни один из проектов Порошенко назвать так и не смогла.

Бывшая первая леди и глава Украинского культурного фонда Марина Порошенко прокомментировала выделение её организации из бюджета страны 700 млн гривен. Как пишет «СТРАНА», Порошенко заявила, что выделенная сумма не так уж и велика.

«Поверьте, мне, что по сравнению с другими странами это очень маленькая сумма, которая должна выделяться на поддержку культуры и искусства в государстве, которое хочет быть независимым, гордиться своим культурным, национальным наследием. И поэтому давать какую-то оценку выделенным средствам я бы не рекомендовала», — заявила Порошенко.

Она добавила, что все средства тщательно проверяются независимыми экспертами, которые проходят «технический отбор на уровне дирекции фонда и финансовых специалистов фонда». А каждый проект должен придерживаться государственных финансовых стандартов, изложенных на официальных сайтах.

Также она сообщила, что за полтора года фонд поддержал около 700 проектов, которые отбирались «на прозрачных европейских началах». Независимые эксперты, определённые слепой жеребьёвкой, оценивали эти проекты. Однако, как отмечает издание, ни один из проектов Порошенко назвать не смогла.