СТРАНА: генпрокурор Украины рассказал об уголовных делах в отношении Порошенко

Украинский генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что существуют уголовные производства, в рамках которых экс-президент Пётр Порошенко проходит не просто как свидетель, а как подозреваемый. Как пишет «СТРАНА», Рябошапка не стал раскрывать подробностей, однако отметил, что эти дела связаны со злоупотреблением властью и служебным положением.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил об уголовных производствах, в рамках которых экс-президент Пётр Порошенко проходит не просто как свидетель, а уже и как подозреваемый. Как пишет «СТРАНА», при этом Руслан Рябошапка не стал отрицать, что большинство производств были открыты против Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова.

«Ну, если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины.

И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам. Я не хотел бы сейчас конкретно об этом говорить. Дела связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом», — заявил украинский генпрокурор.