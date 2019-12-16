Вести: Порошенко рассказал о главном достижении в своей жизни

Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, какое событие в своей жизни он считает важнейшим. Как передают «Вести», политик заявил, что его главное достижение — объединительный собор украинских православных церквей и получение томоса об автокефалии.

Пётр Порошенко назвал важнейшее событие в своей жизни. Как пишут «Вести», экс-президент считает главным своим достижением объединительный собор украинских православных церквей и получение томоса об автокефалии.

Об этом Порошенко рассказал во время выступления после литургии в Михайловском соборе по случаю годовщины объединительного собора Православной церкви Украины.

«Вся площадь плакала от счастья, когда год назад мы услышали эту новость. И во время собора в Софии, где я имел честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами», — поделился воспоминаниями Порошенко.