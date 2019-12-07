NYT: на Украине опасаются «капитуляции» Зеленского перед Россией — Америка больше не поддерживает

На фоне бушующего в США «украинского скандала» многие в Киеве опасаются, что Владимир Зеленский может «капитулировать» перед Россией, пойдя на значительные уступки по Донбассу, пишет The New York Times. Как отмечает газета, сподвигнуть его на такие шаги может отсутствие явной дипломатической поддержки со стороны США, а также тот факт, что Дональд Трамп предпочёл дистанцироваться от конфликта между Москвой и Киевом.

Пока американцы жадно следят за процедурой импичмента президента США Дональда Трампа, угроза которого нависла над ним из-за его дел с Украиной, несколько тысяч протестующих в Киеве эта тема, похоже, не слишком интересует. В эту морозную ночь активисты выплеснули свой гнев на президента Украины Владимира Зеленского из-за его мирных переговоров с Россией, пишет The New York Times.

По словам некоторых митингующих, если Зеленский чуть не уступил просьбам Трампа открыть расследование, которое могло оказать влияние на ход выборов в США, то можно только догадываться, что произойдёт, когда он встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну на востоке Украины. В то время как выступающие на сцене издевались над мягким подходом Зеленского к России, толпа кричала «Нет капитуляции!» и «Предатель!».

Зеленский пришёл к власти на платформе, которая строилась на двух столпах: борьбе с коррупцией и обещании покончить с изнуряющей войной с «пророссийскими сепаратистами», которая унесла жизни не менее 13 тыс. человек.

Хотя из этих двух пунктов усилиям украинского лидера по достижению мира уделяют несколько меньшее внимания, очевидно, что этот момент программы остаётся самым ненадёжным. Дело в том, объясняет The New York Times, что против коррупции — по крайней мере, на словах — выступают все, однако насчёт подхода к России бурлят горячие споры.

Политические оппоненты Зеленского опасаются, что последний, учитывая отсутствие явной дипломатической поддержки со стороны США, может пойти на уступки Москве. В случае если такого мнения будет придерживаться большинство людей, то это сильно ослабит политические позиции Зеленского, что помешает ему в борьбе с коррупцией.

«Если президент подпишет что-нибудь, что даст России влияние на Украине, то это приведёт к бунтам», — заявил депутат из партии Петра Порошенко Владимир Арьев. По его словам, переговоры с администрацией Трампа насчёт открытия расследования по делу о деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине «были непрофессиональными», что заставляет беспокоиться насчёт грядущих переговоров с Россией.

Критики Зеленского уже говорят о том, что украинский лидер пошёл на односторонние уступки Москве. Кроме того, их встревожило заявление Игоря Коломойского — бизнесмена, связанного с Зеленским, — который предложил Украине пойти на сближение с Россией из-за хаоса в политике США по отношению к Киеву.

По их словам, в худшем случае Зеленский амнистирует «лидеров повстанцев», даст «мятежным регионам» широкую автономию, позволив российским силам либо остаться на их территории, либо дав им по итогам любого политического урегулирования возможность находиться прямо на границе с Украиной.

Большинство аналитиков полагает, что на переговорах в Париже Россия постарается как минимум обменять «фактический контроль над двумя сепаратистскими зонами» на востоке Украины на влияние на внутреннюю политику страны, наложив, по большому счёту, вето на вступление Киева в НАТО.

После обретения независимости Украина дважды отклонялась от прозападного к пророссийскому курсу — в 1994-м и 2010 году. Подобное происходило со многими бывшими советскими республиками, когда те пытались использовать геополитику во внутренних целях. В последние годы Белоруссия, Грузия, Кыргызстан и Молдавия в какой-то степени старались наладить с Москвой более тесные связи — в некоторых случаях затем идя на попятный. Вместе с тем в своём интервью Коломойский заявил, что Украине следует так и поступить — в том случае, если Америка вновь попробует надавить на Киев.

Однако аналитики считают, что таким образом Коломойский пытается защитить сам себя, так как он может потерять миллиарды долларов из-за перетряски банковского сектора. Сам же Зеленский выпустил заявление, в котором дистанцировался от интервью Коломойского.

Что же касается украинского лидера, то он пытался заручиться поддержкой Трампа, чтобы тот оказал давление на Россию и встал на сторону Киева на переговорах. Однако этого не произошло. Напротив, во время сентябрьской пресс-конференции в Нью-Йорке американский президент дистанцировался от Зеленского и его войны. «Я правда надеюсь, что вы можете собраться с президентом Путиным и решить ваши проблемы», — заявил он.

Дав задний ход, Трамп заставил многих экспертов усомниться в том, что он собирается поддерживать Украину — что усложнило Киеву жизнь в плане объяснения уступок, необходимых для завершения войны.

Вместе с тем некоторые аналитики считают, что, несмотря на слабые карты, опасения насчёт «российского поворота» Зеленского преувеличены, а раздувают их в основном политические противники украинского лидера. «На Украине примирение с Россией будет очень тяжело подать», — уверен бывший посол США в этой стране Стивен Пайфер.

Чтобы подготовить почву для переговоров, Зеленский восстановил мост на фактической границе с «мятежными республиками», отвёл войска от линии соприкосновения в трёх меcтах, провёл обмен заключёнными, а также утвердил политическую формулу для окончательного урегулирования.

В дорожной карте, подписанной в начале октября, украинский лидер согласовал дату местных выборов, а также время прочих политических шагов, необходимых для реинтеграции республик без указания сроков вывода российских войск. По словам Зеленского, вывод контингента подразумевается в любом случае. Подобное решение привело к ряду протестов, отмечает газета.

«Существуют очевидные границы, которые украинское общество, и, особенно, его пассионарная часть не хочет пересекать и не даст это сделать никому другому, включая лидеров страны и президента», — считает глава оппозиционной партии «Голос» Святослав Вакарчук.

По его словам, он проводит консультации с партией Зеленского в парламенте и поддержит любое соглашение, достигнутое на парижских переговорах в том случае, если это будет отвечать украинским интересам.

Однако достигнуть этого с учётом того, что внимание Америки отвлечено, будет трудно, признаёт The New York Times.

«На протяжении долгого времени Соединённые Штаты считались лидером свободного мира, и, как мне кажется, это было оправдано, — отметил Вакарчук. — Однако, как пел Боб Дилан: «Времена меняются».