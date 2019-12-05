Премьер-министр Швеции: статус Донбасса Украина должна определить сама, но многое зависит и от России

Украина искренне пытается добиться мира на востоке Украины, поэтому теперь очень многое здесь зависит от России, заявил в интервью Dagens Nyheter премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. По его словам, следуя Минским соглашениям, определить будущий статус Донбасса должен именно Киев, однако этот вопрос имеет большую важность и для общей европейской системы безопасности.

«У Владимира Зеленского очень амбициозная повестка дня в плане доведения до конца соглашения об ассоциации с ЕС и, прежде всего, в плане борьбы с коррупцией. Украинское правительство продвигается с большой скоростью и у него большие планы», — заявил в интервью Dagens Nyheter премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

В Киеве Лёвен провёл свою первую — если не считать разговора на заседании Генассамблеи ООН — встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком. Кроме того, перед этим Лёвен провёл переговоры с представителями украинского гражданского общества, в том числе и с Центром противодействия коррупции.

9 декабря в Париже Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы впервые с глазу на глаз обсудить перспективы мирного урегулирования на востоке Украины. В начале октября обе стороны конфликта в Донбассе отвели назад свои войска от линии соприкосновения.

«Мы обсудили эту встречу и её потенциальные результаты. Зеленский и Украина продемонстрировали свою добрую волю, и теперь многое зависит от России. Мы надеемся, что это станет шагом к завершению конфликта. С нашей стороны мы всемерно поддерживаем Украину. Зеленский выиграл президентские выборы с большим отрывом, и он располагает обширными полномочиями для ведения переговоров», — отметил Лёвен.

Что же касается спорных моментов, а именно так называемого самоуправления на востоке Украины, то, по словам Лёвена, в данном отношении важно продолжать поддерживать Украину. Начиная с 2014 года районы вокруг Донецка и Луганска контролируются «пророссийскими сепаратистами»; при этом Россия требует для них автономии — на что Киев идти не собирается. Сам же Зеленский выступает за введение местного самоуправления.

«Именно Украина должна решить будущий статус Донбасса; именно они должны решить этот вопрос. Мы должны быть настроены очень твёрдо, когда речь заходит об особом статусе региона (как предусмотрено Минскими соглашениями). Это не только украинский вопрос, но и вопрос всей европейской системы безопасности», — подчеркнул шведский премьер.

Кроме того, Лёвен подчеркнул важность борьбы против коррупции на Украине. «Мы обсудили проблемы с коррупцией на Украине. Важный посыл с нашей стороны состоит в том, что борьба против коррупции должна продолжаться; олигархам нельзя отдавать бразды правления. Это путь в ЕС; это путь к более глубокой интеграции в экономику союза и к получению большего количества инвестиций», — подытожил он.