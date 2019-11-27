СТРАНА: «Я ж не лох» — украинские носки украсили цитатами Зеленского

На Украине начали продавать носки с цитатами президента Владимира Зеленского. Как сообщает СТРАНА, первая партия насчитывает около 50 пар зелёного цвета. По словам продавцов, они готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.
В украинском Житомире выпустили носки с цитатами президента Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», в ассортименте появились зелёные носки с надписями «Выйди отсюда, разбойник» или «Плохо меня слышишь?».
Эти фразы Зеленский использовал в адрес секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Дело закончилось скандалом, а сам Годунок грозился подать в суд, но сама по себе фраза действительно многим запомнилась.
Носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает около 50 пар зелёного цвета. Как выяснилось, в магазине их продают уже около месяца. По словам продавцов, они готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на телевидении подведёт итоги работы правительства, а также расскажет об основных задачах кабмина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил о полном устранении компанией Apple претензий депутатов нижней палаты парламента по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода».
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
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