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СТРАНА: «Я ж не лох» — украинские носки украсили цитатами Зеленского

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине начали продавать носки с цитатами президента Владимира Зеленского. Как сообщает СТРАНА, первая партия насчитывает около 50 пар зелёного цвета. По словам продавцов, они готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.
СТРАНА: «Я ж не лох» — украинские носки украсили цитатами Зеленского
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В украинском Житомире выпустили носки с цитатами президента Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», в ассортименте появились зелёные носки с надписями «Выйди отсюда, разбойник» или «Плохо меня слышишь?».

Эти фразы Зеленский использовал в адрес секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Дело закончилось скандалом, а сам Годунок грозился подать в суд, но сама по себе фраза действительно многим запомнилась.

Носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает около 50 пар зелёного цвета. Как выяснилось, в магазине их продают уже около месяца. По словам продавцов, они готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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