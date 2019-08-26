France 2 о новых трендах на пляжах Китая: фейскини — 3D-комбинезон от солнца и медуз

Закрывающие всё тело комбинезоны с яркими принтами — последний писк моды на китайских пляжах, сообщает France 2. По словам отдыхающих, это идеальный наряд, защищающий и от медуз, и от солнца.

Этим летом на пляжах Китая в моде не бикини, а фейскини! Эти цельные, закрывающие всё тело костюмы наделали много шума. Только потеряться в них невозможно. Вот последние новинки этого сезона.



ЧЖАН ШИФАНЬ, создательница фейскини: Орнаменты выполнены китайскими художниками, занимающимися традиционной живописью, все эти детали вместе создают эффект 3D.



ОТДЫХАЮЩАЯ: Тут так много медуз. Раньше я на них постоянно натыкалась, и они меня везде жалили. Но теперь с фейскини я больше не боюсь ни медуз, ни солнца.



Про солнце местные купальщики никогда не забывают — они хотят любой ценой сохранить кожу светлой. Курорты, которые раньше были пристанищем буржуазии, сегодня привлекают множество отпускников, не слишком комфортно себя чувствующих в воде. У каждого свой надувной круг — 70 процентов китайцев не умеют плавать.



Дата выхода в эфир 20 августа 2019 года.