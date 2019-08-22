CNN: впервые за 14 лет эксперты смогли увидеть, что осталось от «Титаника»

Благодаря современным технологиям команда дайверов получила высококачественные изображения знаменитого затонувшего корабля, который пролежал на дне океана 107 лет, сообщает CNN. Обломки судна служат пристанищем многочисленным обитателям морского дна, однако скоро могут полностью разрушиться из-за воздействия солей, бактерий и течения.

Впервые за 14 лет дайверы обследовали затонувший в 1912 году «Титаник»: когда-то считавшийся воплощением богатства, теперь корабль медленно поглощается морским дном и разрушается бактериями, пишет CNN.

Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-релиз группы, в этом месяце команда исследователей на подводных лодках «Тритон» совершила пять погружений на 4 тыс. м в 600 км к югу от Ньюфаундленда в Канаде, где покоится считавшийся непотопляемым корабль.

С помощью специальных камер экспертам, учёным и представителям Национального управления океанических и атмосферных исследований удалось запечатлеть на видео обломки судна, которым уже 107 лет. Съёмка в разрешении 4К позволяет увеличить изображение и использовать технологии виртуальной реальности. Видеоматериалы станут основой для нового документального фильма про «Титаник», который выпустит компания Atlantic Productions.

Американский сайт отмечает, что на записи видно, как коррозия от соли, воздействие разъедающих металл бактерий и глубинного течения разрушают корабль. «Самым удивительным было увидеть, как «Титаник» поглощается океаном и возвращается в свою элементарную форму, давая приют множеству разнообразных животных», — поделился своими впечатлениями Патрик Лахи, председатель и сооснователь компании подводных лодок «Тритон».

Виктор Весково, генеральный директор компании Caladan Oceanic и старший лоцман подводной лодки, заметил, что успешные погружения к «Титанику» открывают дорогу для использования похожей технологии в изучении других труднодоступных обломков. «Теперь у нас есть испытанная система, которая может с лёгкостью и многократно спускаться к любым обломкам на дне океана на любую глубину и в любой точке мира, чтобы детально их изучить, — рассказал Весково CNN. — Мы серьёзно обдумываем, куда отправиться с ней в следующий раз».

Чтобы почтить память 1517 погибших при крушении «Титаника», команда дайверов провела торжественную церемонию и возложила венок над останками корабля.