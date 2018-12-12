CBS News: поиски «Титаника» были прикрытием для секретной операции американских ВМС

Океанограф Роберт Баллард давно мечтал найти «Титаник», но никак не мог получить грант на исследования. Некогда сам принадлежащий к ВМС США, учёный обратился за помощью к военным — те согласились, но поставили ему условие. Так, в то время как для всего мира Баллард искал обломки «непотопляемого» парохода, на самом деле, первоначальной целью его был поиск затонувших американских подлодок, сообщает CBS News.

В 1985 году океанограф и бывший командир Резерва ВМС США Роберт Баллард потряс весь мир, обнаружив легендарный британский пароход «Титаник», затонувший в водах Атлантики в начале XX века. Но при каких именно обстоятельствах Баллард наткнулся на корабль, долгое время оставалось правительственной тайной, напоминает CBS News.



Судьба «непотопляемого» корабля, столкнувшегося с айсбергом в апреле 1912 года, конечно, невероятна, но, как подчёркивает канал, не менее удивительна и история обнаружения парохода.



Всё началось в 1982 году, когда Баллард, который уже осуществлял ряд секретных миссий в период холодной войны, работал над созданием нового подводного аппарата с дистанционным управлением. Не получив научных грантов, бывший военный обратился к заместителю Начальника военно-морских операций Рональду Танману. «Он сказал: «Всю свою жизнь я хотел найти «Титаник». И меня это тогда так поразило, и я возразил: «Ну хватит, это серьёзная, совершенно секретная операция. Найти «Титаник»? Безумие какое-то!» — вспоминал потом Танман.



Впрочем, в итоге ВМС Балларда поддержали, но при одном условии — если с помощью своего аппарата учёный найдёт две пропавшие американские субмарины, Thresher и Scorpion, которые, по имевшимся данным, затонули в Атлантическом океане в 1960-е годы. «Это была своего рода сделка: вы мне поможете делать то, что я хочу, если я сделаю то, чего хотите вы», — прокомментировал позднее сам Баллард.



Главной целью океанографа было найти атомную подводную лодку Scorpion. ВМС не хотели, чтобы кто-нибудь другой — «например, русские» — нашёл бы субмарину первым. Это была строго засекреченная миссия, поэтому для всего мира Баллард просто искал «Титаник». На поиски подлодки ушло больше времени, чем планировалось, так что, когда Scorpion, наконец, нашли, у команды океанографа оставалось всего 12 дней экспедиции. Однако опыт, приобретённый в процессе поисков субмарины, оказался бесценным.



Баллард нашёл «Титаник» всего за 8 дней — в то время как другим поисковым группам не удавалось найти ничего и за два месяца. На съёмки найденных обломков парохода было всего 4 дня. Впрочем, как вспоминает океанограф, несмотря на историческую находку, его команда ликовала недолго. «Мы осознали, что пляшем на могиле других людей, и нам стало стыдно. Весь радостный настрой как рукой сняло — словно кто-то щёлкнул выключателем. Мы взяли себя в руки, успокоились и решили относиться к погибшим с почтением. Мы пообещали никогда ничего не брать с корабля и очень бережно с ним обращаться», — рассказал Баллард журналистам.



Из 2,2 тыс. людей, находившихся на борту «Титаника» погибло более 1,5 тыс. человек. Прошли страшные 2 часа 40 минут, прежде чем корабль окончательно ушёл под воду, где и оставался, скрытый от всего мира на протяжении целых 73 лет.



Говоря об уроках, которые можно извлечь из истории со слишком смелым проектом «непотопляемого» судна, Баллард отметил: «Мы всегда пытаемся раздвинуть границы технологий и исследований, но «Титаник» напоминает нам о том, что с этими амбициями связаны огромные риски и возможные трагедии. Во всей этой истории также есть примеры героизма и желания жить, которые дают нам надежду, что, возможно, когда-нибудь наш вид будет учиться на своих ошибках».