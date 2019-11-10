El País Оригинал

Ирина Шейк: после #MeToo женщины боятся быть сексуальными

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После дела Вайнштейна и движения #MeToo женщины практически боятся чувствовать себя сексуальными, — об этом, как пишет El País, заявила российская топ-модель Ирина Шейк. По её словам, сексуальность — это то, что у человека внутри, и то, что никто не может отнять.
Ирина Шейк: после #MeToo женщины боятся быть сексуальными
Reuters
После #MeToo женщины боятся быть сексуальными, — об этом, как пишет El País, заявила российская топ-модель Ирина Шейк в интервью итальянскому изданию Il Corriere della Sera.
 
На вопрос о том, ушло ли после дела Вайнштейна и движения #MeToo в прошлое слово «сексуальный», она ответила: «Сегодня женщины практически боятся чувствовать себя сексуальными, но ведь это больше, чем пуш-ап или помада, речь идёт о том, что у тебя внутри и что никто не может у тебя отнять».
 
В беседе Шейк также рассказала, что в молодости не стремилась стать моделью, а хотела быть либо учительницей, либо музыкантом, но жизнь предоставила ей возможность поработать в модельном бизнесе. Хотя, как она признаётся, в школе над ней часто смеялись из-за её внешних данных.
 
Поэтому, когда её просят дать совет какой-нибудь девочке, она отвечает, что нужно «чувствовать себя в своей шкуре, следовать своим мечтам и никогда не принимать нет в качестве ответа».
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