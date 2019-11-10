Ирина Шейк: после #MeToo женщины боятся быть сексуальными

03:00
В Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы»
Эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян заявил, что в Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы».
03:00
Волков — о поражениях россиян на турнире UFC в Москве: это из-за ответственности, многие могли перегореть
Российский боец смешанного стиля Александр Волков объяснил, почему многие отечественные спортсмены, выступавшие на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, среди которых — брат действующего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова Абубакар, — потерпели поражения в своих поединках.
03:00
Китайские СМИ спрогнозировали захват Калининграда за два дня
Китайский портал Eastday.com опубликовал материал, в котором говорится, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией страны альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
03:00
Волков: Дзюба смотрел мой бой с Харди и передал поздравления с победой
После победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) В Москве россиянин Александр Волков рассказал, что получил поддержку от нападающего футбольного клуба «Зенит» и национальной сборной страны Артёма Дзюбы.
03:00
Волков: Харди — соперник неудобный, но особых проблем с ним не возникло
После победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве россиянин Александр Волков рассказал о сложностях подготовки к поединку с соперником.
03:00
Водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова
Водолазы нашли останки неизвестного во время поисков тела жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.
03:00
Волков рассказал, с кем он хочет встретиться в следующих боях
После победы над американцем Грегом Харди в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Александр Волков заявил, что ему интересны поединки с голландцем Алистаром Оверимом и бразильцем Джуниором дос Сантосом.
03:00
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше украинского националиста
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игоря Мазура в Польше.
03:00
Умер британский фотограф Роберт Фримен
Музыкант Пол Маккартни, один из основателей группы The Beatles, заявил о кончине британского фотографа Роберта Фримена.
03:00
Волков: рад, что выиграл у Харди, но хотелось сделать это ярче
Россиянин Александр Волков прокомментировал победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
Каттар оценил перспективы Магомедшарипова в титульном бою
Американский боец UFC Кэлвин Каттар высказал мнение о перспективах россиянина Забита Магомедшарипова в будущем успешно выступить в титульном бою.
03:00
Каттар заявил, что Магомедшарипов не удивил его в бою на турнире UFC в Москве
Американский боец Кэлвин Каттар прокомментировал своё поражение от россиянина Забита Магомедшарипова в главном поединке на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
Бой Магомедшарипова и Каттара был признан лучшим на турнире UFC в Москве
Поединок между россиянином Забитом Магомедшарипов и американцем Кэлвином Каттаром был признал лучшим на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
03:00
Левандовски побил рекорд Мюллера, державшийся почти 50 лет
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски превзошёл рекордное достижение легендарного нападающего мюнхенского клуба Герда Мюллера.
03:00
«Интер» обыграл «Верону» в матче Серии А
Миланский Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 12-го тура итальянской Серии А.
03:00
Магомедшарипов победил Каттара в главном бою турнира UFC в Москве
Россиянин Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром в главном поединке на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
Колокольцев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил работников министерства с Днём сотрудника органов внутренних дел.
03:00
Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в Примере
Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче 13-го тура Примеры с «Сельтой» оформил свой 34-й хет-трик в рамках высшего дивизиона чемпионата Испании.
03:00
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
03:00
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине надо научиться жить рядом с Россией.
03:00
Боец UFC Волков рассказал, кому посвятил свою победу на турнире в Москве
Россиянин Александр Волков рассказал, кому посвящает свою победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
Волков победил Харди на турнире UFC в Москве
Россиянин Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
В Раде заявили о возможности превращения Украины в «информационный концлагерь»
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что Украина может превратиться в «информационный концлагерь».
03:00
«Тампа» обыграла «Баффало» в матче НХЛ, Кучеров набрал одно очко
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Херман заявил, что выпьет водки за свою победу над Ибрагимовым на турнире UFC в Москве
Американский боец Эд Херман рассказал, как отпразднует победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
Имадаев нокаутом проиграл Робертсу на турнире UFC в Москве
Россиянин Зелим Имадаев потерпел поражение от британца Дэнни Робертса в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
Полиция проверяет два ТЦ в Москве после анонимных сообщений
Правоохранительные органы проверяют два торговых центра на западе и северо-востоке Москвы после анонимных сообщений о минировании.
03:00
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
03:00
«Флорида» проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ
Клуб «Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Трамп и Столтенберг встретятся в Вашингтоне 14 ноября
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне, информирует пресс-служба Белого дома.
03:00
Роналду может пропустить матч «Ювентуса» с «Миланом» в Серии А
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить предстоящий матч 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом».
03:00
Ибрагимов проиграл Херману на турнире UFC в Москве
Россиянин Хадис Ибрагимов потерпел поражение от американца Эда Хермана в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
03:00
Российский хоккеист «Колорадо» Задоров перенёс операцию из-за перелома челюсти
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров перенёс операцию в связи с переломом челюсти.
03:00
Доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной после убийства
Адвокат Александр Почуев сообщил, что доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.
03:00
«Реал» на выезде разгромил «Эйбар», Бензема оформил дубль
Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Эйбаром» в матче 13-го тура испанской Примеры.
03:00
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли два человека
В Новосёловском районе Красноярского края в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека.
03:00
Эмеев проиграл Мартину на турнире UFC в Москве
Россиянин Рамазан Эмеев потерпел поражение от американца Тони Мартина в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Боруссию» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.
03:00
Рябков рассказал об иммунитете России в условиях санкций США
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о намерении Москвы и Тегерана успешно развиваться, усиливая иммунитет к санкционной политике со стороны Соединённых Штатов.
03:00
Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
03:00
Гамзатов победил Абреу на турнире UFC в Москве
Россиянин Шамиль Гамзатов одержал победу над бразильцем Клидсоном Абреу в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
03:00
«Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, проиграв «Лестеру»
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от «Лестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Минэкономразвития внесёт в кабмин план приватизации на 2020–2022 годы
Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко сообщила о намерении ведомства внести в правительство в ближайшие дни прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы.
03:00
Российский боец UFC рассказал о проблемах с получением визы в США
Россиянин Рустам Хабилов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о сложностях с получением визы в США.
03:00
Тедеско заявил, что в первом тайме «Спартак» должен был получить пенальти в свои ворота
Главный тренер московского «Спартака» прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
03:00
Анкалаев нокаутировал Лунгиамбулу на турнире UFC в Москве, Копылов проиграл Роберсону
Россияне Магомед Анкалаев и Роман Копылов провели свои поединки в рамках предварительного карда на турнире UFC в Москве.
03:00
Карпин рассказал, о чём говорил с арбитром после матча с «Тамбовом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, о чём говорил с арбитром Сергеем Карасёвым после поражения команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.