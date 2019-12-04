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Вести: Зеленский утвердил пять сценариев «реинтеграции Донбасса»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В офисе президента Украины утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Как передают «Вести», Владимир Зеленский заявил о недопустимости решения проблемы военным путём и необходимости достижения мира в Донбассе политико-дипломатическими методами.
Вести: Зеленский утвердил пять сценариев «реинтеграции Донбасса»
Reuters

В офисе президента Украины прошло координационное совещание в рамках подготовки к встрече лидеров стран «нормандской четвёрки». Как пишут «Вести», участники мероприятия утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.

«Президент чётко очертил недопустимость решения проблемы оккупированных территорий военным путём и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить зону военной операции. Также отмечается, что секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при активной поддержке западных партнёров Украина сможет вернуть неподконтрольные территории и прекратить военные действия.
 
Также было принято решение, что непосредственно перед встречей в нормандском формате будет проведено заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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