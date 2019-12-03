Сегодня: Украина хочет провести в Донбассе «руксит»

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что главным ожиданием Украины от любых переговоров касательно мирного урегулирования конфликта в Донбассе является «полное выведение российских войск с неподконтрольной Киеву территории». Как сообщает «Сегодня», при этом министр употребил слово ruxit – производное от Russia и exit, по аналогии с brexit.

Главным ожиданием Украины от любых переговоров касательно мирного урегулирования конфликта в Донбассе является полное выведение российских войск с неподконтрольной Киеву территории. Как пишет «Сегодня», об этом на своей странице в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Нашим главным ожиданием от нормандского саммита и любых других форматов — это то, что я называю «руксит». Мы хотим, чтобы россияне и российские войска покинули Украину», — написал глава МИД в микроблоге.

При этом, отмечает издание, он употребил слово ruxit — производное от Russia и exit, по аналогии с brexit, термином, которым называют выход Великобритании из состава Евросоюза.