Сегодня: Украина хочет провести в Донбассе «руксит»

03:00
Спортивный директор «Ювентуса» рассказал о планах Роналду на следующий сезон
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что форвард команды Криштиану Роналду продолжит выступать за туринцев и в сезоне-2020/21.
03:00
В Госдепе рассказали о дискуссиях по расширению нормандского формата
Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в сенате заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.
03:00
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
03:00
Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с автобусом под Воронежем
Прокуратура Воронежской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Богучарском районе, в результате которого пострадали 17 человек.
03:00
Промоутер назвал наиболее вероятного соперника Бетербиева
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, ведущий дела чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, заявил, что россиянин проведёт свой следующий поединок в Китае.
03:00
В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом
В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь. Как заявили дипломаты, Уилан периодически прибегает к симуляции.
03:00
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Пробки на дорогах Москвы во вторник, 3 декабря, достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
03:00
Сестра Роналду раскритиковала шутку ван Дейка в адрес португальца
Сестра форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру эмоционально отреагировала на интервью защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка во время церемонии вручения «Золотого мяча».
03:00
Макрон призвал разработать новый Договор РСМД с учётом позиции Европы
Французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы.
03:00
В МИД Ирана заявили об отсутствии планов выйти из СВПД
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
03:00
Медведев оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение снизить допустимое превышение скорости до 10 км/ч, заявив, что такое ограничение не всегда замечается водителями.
03:00
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
03:00
Боттас показал лучшее время на тестах «Формулы-1» в Абу-Даби, Квят — третье
В столице ОАЭ Абу-Даби прошёл первый день тестовых заездов команд «Формулы-1».
03:00
Лукашенко заявил о желании видеть оппозицию в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в парламенте представителей оппозиции.
03:00
Макрон назвал Францию главной морской державой в Европе
Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя развитие флота страны, заявил о главенствующей роли Военно-морских сил Франции в обеспечении безопасности в Европе и мире.
03:00
В Совфеде оценили идею привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
03:00
Теннисист Рублёв начнёт сезон-2020 турниром в Дохе
Россиянин Андрей Рублёв примет участие на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе.
03:00
Голландский журналист рассказал, как в Нидерландах называли стиль игры «Витесса» Слуцкого
Обозреватель голландского издания Voetbalzone Крис Мейер рассказал, почему фанаты «Витесса» не были довольны игрой команды под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.
03:00
В Раде сообщили о проработке Зеленским сценариев нормандского саммита
Украинский президент Владимир Зеленский вместе с экспертами прорабатывает «сотни сценариев» нормандского саммита в Париже, заявил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
03:00
Пьянич объяснил причину отсутствия Роналду на вручении «Золотого мяча»
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал, почему его одноклубник Криштиану Роналду не прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча».
03:00
Черышев вернулся к тренировкам с основной группой «Валенсии»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев приступил к тренировкам с основной группой команды.
03:00
Apple указала RT в превью к приложению для борьбы с фейками как «недостоверное» СМИ
Компания Apple предлагает скачать для своего браузера Safari расширение NewsGuard, которое борется с «недостоверной» информацией. В превью к приложению RT показывается как «недостоверное» СМИ.
03:00
В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.
03:00
В московском метро с февраля подорожает проезд
С 1 февраля 2020 года билеты на одну поездку в московском метро подорожают на два рубля.
03:00
В Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT принятие Госдумой закона о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
03:00
Клопп: Месси справедливо выиграл шестой «Золотой мяч»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча», обладателем которого в шестой раз стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
03:00
Освобождён экс-премьер Молдавии
Бывший премьер Молдавии Владимир Филат, осуждённый на девять лет за коррупцию, освобождён.
03:00
СМИ: Три футболиста «Авангарда» покинули клуб из-за потолка зарплат
Лучший бомбардир курского «Авангарда» Роман Минаев, а также форвард команды Артём Федчук и полузащитник Илья Кубышкин расторгли контракты с клубом.
03:00
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти
«Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой украинской компании.
03:00
Ковалёв рассказал о своей форме
Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв признался, что в настоящее время далёк от оптимальных кондиций, но возвращается к тренировкам.
03:00
В Иране назвали дату военных учений с Россией и КНР в Индийском океане
Военнослужащие России, Ирана и Китая проведут совместные учения в Индийском океане 27 декабря, заявил командующий Военно-морскими силами иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади.
03:00
Порье рассказал, что хотел бы изменить в поединке с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье признался, что не смог бы победить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе без оружия.
03:00
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом сборной Словакии
Нападающий «Жилины» и сборной Словакии по футболу Роберт Боженик попал в сферу интересов московского ЦСКА.
03:00
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
03:00
Журналист рассказал о процессе модернизации в Узбекистане при президенте Мирзиёеве
Процесс модернизации Узбекистана идёт стремительно и вместе с тем непросто, пишет обозреватель газеты «Московский комсомолец» Михаил Ростовский в статье «Как новый президент Мирзиёев управляет Узбекистаном».
03:00
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
03:00
Лукашенко пообещал повоевать за развитие экономических отношений с Сербией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Минск и Белград ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений.
03:00
Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала
Федерация хоккея России (ФХР) огласила заявку национальной команды страны на второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала.
03:00
В Госдуме отреагировали на заявление Киева о Донбассе и руксите
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
03:00
Биатлонистка Подчуфарова заняла четвёртое место в дебютной гонке за Словению
Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла участие в своей первой гонке в составе сборной Словении.
03:00
Путин назвал долю оснащения ВМФ современным вооружением
Доля оснащения Военно-морского флота России современным оружием составляет 68%. Об этом во время совещания по военной тематике заявил российский лидер Владимир Путин.
03:00
Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сербским лидером Александром Вучичем назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза.
03:00
Столтенберг: точных сроков вступления Грузии и Украины в НАТО нет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии точных сроков для возможного вступления Грузии и Украины в НАТО, а также о подтверждении альянсом этой перспективы.
03:00
Путин высказался о важности развития в России паралимпийского движения
Президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийцами в Российском международном олимпийском университете высказал мнение о важности развития в стране не только олимпийского, но и паралимпийского движения, а также массового спорта.
03:00
Володин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о решении России и Венгрии объединить усилия для защиты прав представителей национальных меньшинств на Украине.
03:00
В Харькове неизвестные прикрепили гранату к офису украинской партии
В Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и примотали скотчем к входной двери здания гранату.
03:00
В Санкт-Петербурге открыли часы обратного отсчёта до старта Евро-2020
В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия часов обратного отсчёта до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года.
03:00
Рухани выразил готовность к налаживанию отношений с Саудовской Аравией
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности Тегерана к нормализации отношений с Саудовской Аравией.
03:00
В Совфеде ответили на слова Порошенко о прямых поставках газа из России
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.
03:00
СК проверяет данные о закрытии в Томске детсада из-за вспышки инфекции
Следователи начали проверку сообщений СМИ о закрытии в Томске детского сада из-за заражения 24 воспитанников норовирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России.