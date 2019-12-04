Телеканал новин 24 Оригинал

24 канал: украинцы разочарованы работой президента и правительства

Материал представлен в переводе ИноТВ
Согласно результатам опросов, каждый десятый украинец разочаровался в парламенте девятого созыва. Как передаёт «Телеканал новин 24», ещё больше упало доверие к президенту Украины: поддержка Владимира Зеленского сократилась на 20%.

9 процентов — за последний месяц каждый десятый украинец разочаровался в парламенте девятого созыва. Теперь недовольных Верховной радой 52 процента. 

По мнению украинцев, негативно повлияло голосование за закон о рынке земли. Его не поддерживают 64 процента опрошенных. 

Только каждый третий украинец позитивно относится к работе правительства Гончарука. Доверие к кабинету министров Украины снизилось на 7 процентов. 
 
Ещё больше упало доверие к президенту Украины. Поддержка Владимира Зеленского упала на 20 процентов. 
 
Дата выхода в эфир 04 декабря 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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