Project Syndicate: демократия оказалась африканским странам лишь во вред

В большинстве стран Африки демократическая система правления не приносит обещанные плоды, а вместо этого она превратилась в оружие, с помощью которого элита и силовики подавляют слабых. Как пишет Project Syndicate, учёным, интересующимся этим континентом, следует использовать более критические подходы, когда они размышляют об африканских культурах и институтах, а также о традиционных этнических разграничениях, которые появились раньше современных границ.

Современная Африка в основном является продуктом колониализма, и если обратить внимание на такие аспекты, как экономика, политика, религия или география, всегда можно натолкнуться на его следы. Как пишет Project Syndicate, одним из очевидных примеров является и демократия, поскольку вопреки всем надеждам в большинстве стран Африки демократическая система правления не приносит обещанные плоды.

Как отмечает издание, одна из причин этого состоит в том, что демократия опирается на такие принципы, как свобода, индивидуализм, солидарность и равенство, которые могут иметь разное значение в разном контексте. Демократия коренится в конкретной местности, в традициях и культуре. Для её пересадки из одних условий в другие надо сначала понять традиции и культуру того места, куда она пересаживается. А поскольку в большинстве африканских стран этого не было сделано, демократия превратилась в оружие, с помощью которого элита и силовики подавляют слабых, а не в систему для защиты прав и для контроля над лидерами.

Наследие колониальных институтов в Африке обычно подавляет местные традиции. У многих африканских обществ имеются собственные методы ведения дел — от семейного управления до координации экономической и политической жизни. Большинство людей продолжают действовать как этнические группы, где идентичность членов основана на общих языковых и культурных маркерах. В период колониализма эти традиционные общества в большинстве случаев пережили реконфигурацию, которая привела к появлению политических структур, не имеющих собственных источников идентичности. Поэтому не стоит удивляться, что столь многие из этих стран до сих пор не могут стать нормально функционирующими национальными государствами.

«Географические границы, которые были навязаны по экономическим и политическим причинам, превратились в нерушимую реальность. Со временем искусственные географические границы Африки превратились в психологические барьеры. Люди, у которых раньше была общая этническая идентичность, оказались разделены границами между странами и стали считать себя разными народами», — пишет автор материала.

До сих пор акцент на колониальных границах, причём обычно в ущерб традиционным этническим группам населения, продолжает определять политику и международные отношения. То же самое можно сказать об управлении экономикой и о трансграничной координации: все принимаемые решения опираются на «национальные» интересы, которые, в свою очередь, основаны на колониальном наследии и связях. Вопреки своей общей этнической идентичности, англофоны и франкофоны Западной Африки часто конфликтуют из-за экономических и политических вопросов.

Но если даже посмотреть за пределы экономики и политики, можно увидеть, что научные исследования об Африке обычно придерживаются так называемого методологического национализма, один из принципов которого — натурализация идеи национального государства и представлений о том, что страны являются естественными объектами для сравнительных исследований. Каждое из этих исследований стремится объяснить страну сквозь призму «национально-государственной» культуры и институтов, и, следовательно, считает данностью колониальные границы. Но эти границы зачастую были очень плохо прочерчены на основе чуждых интересов и приоритетов, поэтому надёжность всех подобных выводов необходимо поставить под сомнение.

Как заключает автор материала, африканские страны не являются гомогенными, поэтому учёным, интересующимся этим континентом, следует использовать более критические подходы, когда они размышляют об африканских культурах и институтах, а также о традиционных этнических разграничениях, которые появились раньше современных границ и политических систем. Более тщательно продуманный подход позволил бы получить ценные новые выводы о различиях в методах управления, руководства и менеджмента на континенте.