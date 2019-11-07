Biznes Alert: Запад сам толкнул Россию в объятия Африки

Африканский ренессанс во внешней политике Кремля наступил после продолжительного охлаждения отношений на линии Россия — Запад. Африка смотрит на Россию совершенно иными глазами, чем Европа, а в особенности Польша, считает польская журналистка Патриция Рапацкая. На портале BiznesAlert она подчёркивает, что для России этот континент имеет прежде всего геополитическое значение.

Российская игра за влияние в ядерной сфере имеет место не только в Старом Свете. Более того, в то время как незаконная аннексия Крыма* обострила отношения Запада с Россией, а санкции препятствовали экономическому развитию этой страны, политические деятели в Африке приняли российский бизнес с распростёртыми объятиями, чем вызвали недовольство США и Китая, пишет на портале BiznesAlert польская журналистка Патриция Рапацкая.

Владимир Путин увидел потенциал в африканском континенте, когда стал президентом Российской Федерации в 2000 году. С тех пор можно наблюдать интенсификацию экономических отношений с континентом, чему способствуют и проторённые за период Советского Союза пути. На открытии бизнес-форума Россия — Африка в Сочи Путин отметил, что торговые потоки между Россией и Африкой за последние пять лет удвоились и превысили отметку в сумму $20 млрд, рассказывает автор.

В сочинской встрече приняли участие 6 тыс. гостей, в том числе более тысячи представителей бизнеса и 54 представителя африканских стран. Интересен 30-й пункт декларации, в котором страны заявляют о необходимой помощи крупным российским компаниям в Африке и африканским компаниям в России.

В ходе саммита были подписаны контракты, соглашения и меморандумы на общую сумму 1 трлн рублей. Также было подписано межправительственное соглашение между Россией и Руандой о строительстве центра ядерной науки и техники и заключено соглашение с Эфиопией о сотрудничестве в области использования ядерной энергии в мирных целях. Это не первое такое соглашение, потому что Россия на протяжении многих лет укрепляет связи посредством сотрудничества в энергетической сфере. В последние годы Россия подписала уже несколько таких межправительственных соглашений, а «Росатом» уже сотрудничает более чем с 20 африканскими странами, поясняет автор.

«Для России этот континент — не просто ещё один рынок. Это один из ключевых элементов диверсификации мировых дипломатических отношений, а также сферы безопасности», — пишет Рапацкая. Африка также может предложить природные ресурсы, за которые борются крупнейшие страны мира. Сегодня экономическое положение африканской страны зависит от углеводородов, полезных ископаемых и доступа к ним. Деловые соглашения, включая соглашения в ядерной сфере между Россией и Африкой, должны поспособствовать укреплению отношений. Африка является одним из приоритетных рынков в мире, вместе с Ближним Востоком и Азией для «Росатома», который хочет удовлетворить спрос на свои новые ядерные реакторы, отмечает журналист.

Африканский ренессанс в отношениях, вероятно, будет базироваться на отношениях с бывшими советскими союзниками, такими как Египет. Россия продвигает неограниченное сотрудничество в экономической сфере, добавляя антиамериканскую риторику и прагматизм, связанный с чрезмерной зависимостью от китайских фондов и инвестиций.

«Африка смотрит на Россию с совершенно иной точки зрения, чем Запад или Европа, а в особенности Польша. Участие России может стать финансовой поддержкой для Африки. Однако следует отметить, что из-за финансовых ограничений у Москвы сегодня меньше шансов привлечь африканские страны крупными инвестициями. Зато у неё есть хорошие шансы получить политическое влияние в Африке, и её не беспокоит присутствие там Китая, особенно в области инфраструктуры. Но сможет ли она профинансировать экспансию в Африке?» — резюмирует на портале BiznesAlert польская журналистка Патриция Рапацкая.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



