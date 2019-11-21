Forbes: эксперты назвали самые опасные для путешествий страны

Наиболее опасными для туристов в следующем году названы страны Африки и Ближнего Востока, передаёт Forbes со ссылкой на интерактивную карту организации International SOS. Среди важнейших угроз безопасности путешественников эксперты организации выделили общественные беспорядки и стихийные бедствия.

Эксперты из международной организации International SOS создали интерактивную карту Travel Risk Map, предупреждающую туристов о самых опасных для путешествий странах, а также о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году, сообщает Forbes.

В основу рейтинга легли такие критерии, как политическое насилие, в том числе терроризм, мятежи и войны, общественные беспорядки, включая насилие на почве религиозной или этнической вражды, и уровень преступности. Также учитывались транспортная инфраструктура, эффективность служб безопасности и экстренных служб и риск стихийных бедствий.

Наиболее опасные для туристов в 2020 году страны, в основном, расположены в Африке и на Ближнем Востоке — Ливия, Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан. Не менее опасными странами экспертам показались ряд государств Латинской Америки — Гондурас, Колумбия, Венесуэла и Перу.

Наиболее безопасными туристическими направлениями эксперты назвали Финляндию, Исландию, Швейцарию и Каймановы острова.

Несмотря на то что, согласно рейтингу, США не являются опасной для посещения сраной, президентские выборы 2020 года вызывают беспокойство экспертов. Так, по словам представителя организации Мэттью Брэдли, в преддверии выборов, а также после избрания нового президента страну могут охватить протесты. «Мы видим, что происходит в других странах, таких как Гонконг и Чили», — отметил он.

При этом среди важнейших рисков следующего года в организации выделили гражданские беспорядки и стихийные бедствия. В частности, угрозу могут представлять ураганы и лесные пожары в Соединённых Штатах, наводнения в ряде стран Европы и землетрясения в Турции и Японии.

Среди угроз, которые могут значительно возрасти по сравнению с 2019 годом, эксперты также назвали киберпреступность и похищения.

Как отмечает Forbes, в наибольшей опасности за границей, вне зависимости от страны, оказываются женщины, особенно те, кто путешествует без знания языка.