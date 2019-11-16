CNN: после короткой передышки затопленную Венецию ждёт новое испытание

Венеция столкнулась с одним из худших наводнений за свою историю. Но хотя сегодня жизнь здесь начала входить в привычное русло, её жителям не стоит расслабляться и необходимо готовиться к новому этапу катастрофы, сообщает CNN. По сведениям телеканала, завтра уровень воды в итальянском городе вновь поднимется до 160 сантиметров, что лишь на 27 единиц ниже пикового значения.

Венеция ждёт избавления от этого потопа. Подъём уровня воды наносит вред городу-лагуне, вынуждая закрывать магазины и исторические достопримечательности. Это самое сильное наводнение, с каким регион сталкивался за более чем 50 лет, и второе среди самых худших. Ущерб от него оценивается в миллионы.

С нами на прямой связи из Венеции корреспондент CNN Скотт Маклин. Был отлив, когда мы беседовали с вами ранее, и теперь вода вернулась. Чего ждать? Такой огромной ущерб был нанесён монументальным магазинам и домам.

СКОТТ МАКЛИН, корреспондент CNN: Да, сегодня здесь короткая передышка. Венеция больше напоминает себя прежнюю по сравнению с тем, какой она была на прошедшей неделе. Вы можете увидеть, что здесь открылась сувенирная лавка. Вокруг ходят люди, многие рестораны, которые пострадали от стихии, начали снова открываться. Но вода начнёт прибывать. Пик придётся на следующий час или около того. Некоторые из этих мест может подтопить.

Как вы видите, с чем нам приходится иметь дело, когда мы передвигаемся по площади Святого Марка. Здесь находится собор, рядом с ним власти проложили эти столы или платформы, по которым перемещаются люди.

Подъём воды в Венеции случается часто, поэтому жители готовы к определённому подтоплению. Но они просто не ожидали такого объёма воды, с которым им пришлось столкнуться во вторник, когда уровень достиг 187 сантиметров выше уровня моря. Это гораздо больше того уровня, с которым они привыкли сталкиваться.

В начале потопа его уровень на площади достигал 80 сантиметров, то есть он увеличился на целый метр. Причиной стало стечение крайне неблагоприятных обстоятельств, которые произошли одновременно: буря, шедшая через Южную Европу, сильный ветер, прибивающий волны к берегу. Кроме того, было полнолуние, которое усугубило ситуацию, сделав это наводнение худшим из наблюдаемых здесь за последние 50 лет.

Проблема в том, что хотя сегодня, несмотря на затопление площади, ситуация выглядит более нормальной, завтра наступит совершенно новое бедствие. Они только что обновили прогноз прилива — 160 сантиметров. Это всего лишь на 27 сантиметров ниже пикового показателя, которой был во вторник.

Понимаете, многие места здесь, в Венеции, имеют защиты от наводнений. В нижней части ворот магазинов и домов имеются шлюзы, призванные сдержать воду. Но они работают только до определённого предела. Мы видели во вторник, и существует опасения, что увидим и завтра, как ветер и волны поднимут воду выше этих барьеров и вызовут потоп. Поэтому это очень большая головная боль для местных жителей, Майк.

Хорошо, Скотт Маклин. Не промокните. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2019 года.