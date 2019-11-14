ABC News: будто конец света — мэр затопленной Венеции винит глобальное потепление

В итальянской Венеции бушует сильнейшее за последние полвека наводнение. Как передаёт ABC News, в результате стихийного бедствия погибли уже как минимум двое, а нанесённый ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Мэр города сравнивает стихийное бедствие с концом света и винит во всём глобальное потепление.

В Венеции прямо сейчас бушует самое сильное наводнение за последние 50 лет. Это невероятное и пугающее событие. По площади Сан-Марко, одному из самых популярных туристических мест мира, люди передвигаются по колено в воде. Этой ночью мэр города ввёл режим чрезвычайной ситуации. По его словам, наводнение похоже на конец света. С вечерним репортажем Мэгги Рулли.



Сегодня в Венеции от туристов уплывают чемоданы. Мэр ввёл режим чрезвычайной ситуации. Он заявил, что город пал на колени. Такие известные памятники, как базилика почти 1200-летнего собора Святого Марка, затоплена водой, как и вся церковь.

ОЧЕВИДЕЦ: На моей памяти такое впервые.



Теперь площадь Святого Марка превратилась в бассейн, отели и магазины — в каналы. Здания просто заливает.



ОЧЕВИДЕЦ: Вся одежда, все товары в магазинах, все бакалейные лавки — всё уничтожено.



Наводнение стало причиной как минимум двух смертей. В самом сильном за последние полвека наводнении мэр Венеции винит глобальное потепление.



МЭГГИ РУЛЛИ, корреспондент ABC News: Венеции свойственны сезонные наводнения, однако это — второе по масштабу наводнение в истории. Нанесённый ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Дэвид?



Ошеломляющие кадры, Мэгги.



Дата выхода в эфир 13 ноября 2019 года.