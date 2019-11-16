Guardian: парламент Венеции затопило после отказа бороться с изменением климата

Здание регионального парламента в Венеции стало очередной жертвой обрушившегося на город наводнения. По иронии судьбы всего за несколько минут до того, как помещение оказалось затоплено, местные власти отвергли поправки в бюджет, призванные улучшить экологическую ситуацию в городе и его окрестностях, передаёт The Guardian.

Парламент итальянского региона Венето отверг план борьбы с климатическими изменениями. И буквально несколько минут спустя здание, расположенное на венецианском Большом канале, оказалось затоплено водой, сообщает The Guardian.

На этой неделе Венеция столкнулась с самым сильным наводнением с 1966 года. К пятнице 70% города оказались затоплены, а уровень воды достиг 154 сантиметров. Всё это на фоне сильных и продолжительных дождей, отмечает издание.

Региональные власти собрались в парламенте, чтобы обсудить чрезвычайную климатическую ситуацию. Представители правого большинства отказались вносить в бюджет 2020 года предложенные Демократической партией поправки, необходимые для борьбы с проблемами окружающей среды, поясняет The Guardian.

«Иронично, что палату затопило спустя две минуты после того, как партии большинства отказались от нашего предложения по борьбе с изменением климата», — написал представитель Демократической партии и зампредседателя комитета по окружающей среде Андреа Дзанони. Он опубликовал на своей странице в Facebook фотографии проникающей в помещение воды.

По словам Дзанони, предложения, отвергнутые советом, включали финансирование возобновляемых источников энергии, замену дизельных автобусов на более эффективные и менее загрязняющие, а также сокращение использования пластика.

«Нет образа нагляднее затопления палаты, которое вынудило представителей венецианского народа спасаться бегством, чтобы проиллюстрировать всю непоследовательность и политическое ничтожество действующей жалкой администрации, возглавляемой партиями «Лига», «Братья Италии» и «Вперёд, Италия», — добавил политик.

Занони особенно жёстко прошёлся по губернатору Венето Луке Дзайе, который состоит в «Лиге». По его словам, в предложенном главой региона бюджете не содержится «конкретного плана для борьбы с климатическим изменением».

Ранее Дзайя назвал потоп, который унёс жизни двух человек, «апокалиптической катастрофой». «Венеция страдает, но, помимо неё, существуют и другие части нашего региона», — заявил он накануне.

Председатель совета Венето и член «Лиги» Роберто Кьямбетти не согласился с критиками. «Несмотря на пропаганду и обманчивую трактовку, мы голосуем за региональный бюджет, из которого за последние три года было потрачено €965 млн на борьбу с загрязнением воздуха, смогом, который является определяющим фактором в изменении климата», — сказал он.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро возложил ответственность за потоп на климатический кризис. Он пообещал закончить долгожданный проект MOSE, призванный защитить город от наводнений.

В пятницу Бруньяро перекрыл доступ к площади Святого Марка, когда уровень воды вновь начала подниматься, залив магазины, рестораны и жилые дома. «Я вынужден закрыть площадь, чтобы не навредить здоровью граждан, избежать катастрофы, — заявил он. — Мы уничтожили Венецию, речь идёт о разрушениях в €1 млрд. И это только по вчерашней оценке»

Стихия добралась до собора Святого Марка, затопила склеп и выбила окна. Неясно, во сколько обойдётся ремонт, но когда вода заполнила 1000-летнее сооружение в ноябре 2018 года, его восстановление оценивалось в €2,2 млн. Кроме того, жертвами потопа стали оперный театр Ла Фениче и галерея Ка-Пезаро, в которой из-за короткого замыкания возник пожар.