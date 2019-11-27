NTD: международные террористы открыли в Африке «золотую жилу»

Радикальные группировки исламистов всё активнее захватывают золотые рудники в Африке и получают миллионы от продажи золота на чёрном рынке. Хотя власти пытаются им противодействовать, в руках вооружённых террористов уже находятся десятки шахт и рудников, а местные жители живут в постоянном страхе, передаёт NTD.
Буркинийский город Пама находится у западноафриканских заповедных лесов. Долгое время власти не позволяли местным жителям заходить на охраняемые территории и добывать там золото — так пытались защитить антилоп, буйволов и слонов. Однако в середине 2018 года вооружённые люди на мотоциклах и грузовиках прогнали отсюда правительственные войска и рейнджеров и начали добычу.
Людям тоже разрешили работать. Однако условия всегда были разные: иногда требовали процент в виде части добытого золота, иногда золото у рабочих выкупали.
ЗАКАРИЯ САВАДОГО, бывший золотодобытчик: Террористы жили с нами. Они уходили убивать, а потом возвращались и беспокоили нас. Мы не знали, что делать, мы не могли убежать. Если бы мы рискнули, нас могли бы поймать и обвинить в измене. Мы не знали, куда идти.
Такие группировки, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**, запрещённые в России и других странах, захватывают золотые рудники Африки. Сложно сказать, сколько золота они добывают. Однако на продаже они зарабатывают миллионы.
САЛОФУ ТРАОРЕ, глава управления золотодобычи:В 2017 году мы официально экспортировали около 100 килограммов золота, а в 2018 году — более 300 килограммов. Однако объём производства мелких золотодобытчиков достигает десяти тонн в год! То есть можно увидеть, что большая часть золота вращается в неофициальных кругах и не контролируется государством.
Золото давно служит боевикам идеальной валютой. Оно не теряет стоимости, его легко переплавить и перевезти контрабандой.
МАХАМАДУ САВАДОГО, эксперт в области безопасности:Этого достаточно, чтобы они поддерживали свою армию, вооружались и совершенствовали технические и логистические возможности. Рынок золота процветает и никогда не сокращается.
Власти Буркина-Фасо не раз пытались сдержать деятельность группировок. В январе они уничтожили около 30 боевиков в районе одного из рудников. Однако к сентябрю исламисты захватили около 15 шахт на востоке страны.
Дата выхода в эфир 26 ноября 2019 года.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству LETA прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом» рассказал, как нападающий команды Артём Дзюба реагирует на ситуацию с болельщиками.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировала законопроект, позволяющий многодетным семьям строить и реконструировать жилое помещение на садовом земельном участке на средства материнского капитала.
Законодательное собрание Челябинской области одобрило закон о корректировке ставок по упрощённой системе налогообложения, в том числе о снижении с 15% до 10% ставки «доходы минус расходы», сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на сайт регионального парламента.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро. Об этом сообщил замруководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко.
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» прокомментировал заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».
Министерство здравоохранения России разработало и внесло в правительство законопроект, запрещающий распространять недостоверную информацию о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает пресс-службе ведомства.
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов принял решение утвердить обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта на территории республики. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал на брифинге.
Бывшая супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита подала заявление в полицию, обвинив родственников спортсмена в похищении их детей.