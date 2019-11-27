NTD: международные террористы открыли в Африке «золотую жилу»

Радикальные группировки исламистов всё активнее захватывают золотые рудники в Африке и получают миллионы от продажи золота на чёрном рынке. Хотя власти пытаются им противодействовать, в руках вооружённых террористов уже находятся десятки шахт и рудников, а местные жители живут в постоянном страхе, передаёт NTD.

Буркинийский город Пама находится у западноафриканских заповедных лесов. Долгое время власти не позволяли местным жителям заходить на охраняемые территории и добывать там золото — так пытались защитить антилоп, буйволов и слонов. Однако в середине 2018 года вооружённые люди на мотоциклах и грузовиках прогнали отсюда правительственные войска и рейнджеров и начали добычу.



Людям тоже разрешили работать. Однако условия всегда были разные: иногда требовали процент в виде части добытого золота, иногда золото у рабочих выкупали.



ЗАКАРИЯ САВАДОГО, бывший золотодобытчик: Террористы жили с нами. Они уходили убивать, а потом возвращались и беспокоили нас. Мы не знали, что делать, мы не могли убежать. Если бы мы рискнули, нас могли бы поймать и обвинить в измене. Мы не знали, куда идти.



Такие группировки, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**, запрещённые в России и других странах, захватывают золотые рудники Африки. Сложно сказать, сколько золота они добывают. Однако на продаже они зарабатывают миллионы.



САЛОФУ ТРАОРЕ, глава управления золотодобычи: В 2017 году мы официально экспортировали около 100 килограммов золота, а в 2018 году — более 300 килограммов. Однако объём производства мелких золотодобытчиков достигает десяти тонн в год! То есть можно увидеть, что большая часть золота вращается в неофициальных кругах и не контролируется государством.



Золото давно служит боевикам идеальной валютой. Оно не теряет стоимости, его легко переплавить и перевезти контрабандой.



МАХАМАДУ САВАДОГО, эксперт в области безопасности: Этого достаточно, чтобы они поддерживали свою армию, вооружались и совершенствовали технические и логистические возможности. Рынок золота процветает и никогда не сокращается.



Власти Буркина-Фасо не раз пытались сдержать деятельность группировок. В январе они уничтожили около 30 боевиков в районе одного из рудников. Однако к сентябрю исламисты захватили около 15 шахт на востоке страны.



Дата выхода в эфир 26 ноября 2019 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.