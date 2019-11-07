Министр обороны Германии заявила о силовом отстаивании интересов страны за рубежом

Бундесвер должен активнее участвовать в военных операциях за рубежом, заявила журналистам Süddeutsche Zeitung министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её мнению, Берлину необходимо чаще проявлять инициативу и брать на себя больше ответственности в международных миссиях. Германии следует открыто заявлять о своих стратегических интересах и быть готовой понести соответствующие расходы и убытки, считает немецкий министр.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет, чтобы бундесвер активнее, чем до сих пор, участвовал в зарубежных миссиях. В беседе с журналистами немецкой Süddeutsche Zeitung министр заявила, что в будущем Германия должна открыто говорить о том, что у неё — «как и у любой другой страны в этом мире — есть собственные стратегические интересы».

Германия больше, чем любая другая страна, привязана к «свободной торговле, основанной на правилах», и наличию «открытых торговых путей». По словам Крамп-Карренбауэр, консенсус был достигнут ещё на Мюнхенской конференции по безопасности в 2014 году. Тогда высокопоставленные представители Германии в унисон заявили, что Германия должна брать на себя больше ответственности. Однако Германия до сих пор не удовлетворила эти ожидания. «Мы часто действовали недостаточно активно: мы участвовали в операциях, когда нас об этом просили, — иногда больше, иногда меньше», — отметила министр обороны Германии.

В будущем Германия должна «сама проявлять инициативу, давать импульсы, показывать варианты», считает Крамп-Карренбауэр. При этом она напомнила журналистам недавнее высказывание президента бундестага Вольфганга Шойбле по поводу того, что Германия должна быть готова «понести связанные с этим расходы — в финансовом, политическом и моральном отношении».

Только так Германия сможет «защищать и формировать международное окружение, отвечающее нашим ценностям и интересам», заявила немецкий министр обороны в интервью Süddeutsche Zeitung. При этом нужно быть готовыми «предоставить спектр возможностей, которыми мы располагаем», убеждена Крамп-Карренбауэр.

По её словам, ей известно, «насколько это тяжело, скольких жертв это требует». Тем не менее необходимо «настроиться на то, что в будущем мы чаще будем сталкиваться с вопросом: чего достигает Германия?» Сама Крамп-Карренбауэр придерживается позиции, в соответствии с которой Берлин не может постоянно уклоняться.

На упрёк по поводу того, что в этом случае немецкие военнослужащие чаще будут возвращаться с операций в цинковых гробах, министр обороны заметила, что любые военные операции сопряжены с опасностью. Однако нужно помнить о таких примерах, как африканский регион Сахель. Там находится один из крупнейших центров исламского терроризма, и речь идёт о том, чтобы не допустить его распространения в Европе, пояснила Крамп-Карренбауэр. В свою очередь, Мали относится к числу регионов с наиболее высокой долей нелегальной миграции и организованной преступности. «Безопасность в Сахеле — часть нашей собственной безопасности», — констатировала министр обороны Германии.

На данный момент в зарубежных операциях участвуют около 2400 военнослужащих бундесвера. Основными считаются миссии в Мали и Афганистане, в каждой из которых задействовано примерно по тысяче немецких солдат. Только в Афганистане к настоящему времени погибло 58 военнослужащих бундесвера, отмечается в статье.

В общей сложности вооружённые силы Германии сейчас представлены в 17 операциях и миссиях. Кроме того, тысячи солдат должны находиться в состоянии готовности для участия в операциях НАТО, подчёркивает Süddeutsche Zeitung.