FAZ: преемницу Меркель обвинили в «нанесении вреда» имиджу Германии

В ФРГ вновь разгорелись дебаты вокруг предложения министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать на севере Сирии зону безопасности под контролем ООН, сообщает Frankfurter Allgemeine. Как заявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас, своей инициативой преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС только «навредила» внешней политике Берлина, ведь «подобное не производит хорошего впечатления ни в пределах, ни за пределами страны».

В Германии вновь разгорелись дебаты вокруг предложения министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать на севере Сирии зону безопасности под контролем «голубых касок» ООН, сообщает Frankfurter Allgemeine.

В частности, глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас обвинил свою коллегу по кабинету министров в том, что своей инициативой та только «навредила» внешней политике Берлина, поясняет немецкое издание.

Как заявил Маас, предложение по Сирии главы Минобороны ФРГ и по совместительству лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не было согласовано «ни внутри федерального правительства, ни внутри Союза ХДС/ХСС».

«Нечто подобное не производит хорошего впечатления ни в пределах Германии, ни за её пределами», — констатировал глава немецкой дипломатии, член Социал-демократической партии Германии Хайко Маас.

Ранее же, напоминает Frankfurter Allgemeine, министра иностранных дел ФРГ резко раскритиковали за то, что в ходе последнего визита в Анкару он назвал «нереалистичной» инициативу председателя Христианско-демократического союза, так как на севере Сирии, по его словам, уже находятся российские и турецкие войска.

Впрочем, критиковали Хайко Мааса преимущественно члены Христианско-демократического союза, отмечает немецкое издание.