112: в завтрашний день уверенно смотрят меньше половины украинцев

Согласно результатам опроса, 58% украинцев не могут сказать, что они смотрят с уверенностью в завтрашний день. Однако, как пишет «112 Украина», 72% жителей страны называют себя оптимистами.

Уверенно в завтрашний день смотрят 42% жителей Украины, а 58% соответственно не могут этого себе позволить. Как пишет «112 Украина», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией R&B group.

Уточняется, что увереннее себя чувствуют жители городов. Показатели данного опроса среди мужчин и женщин не отличаются, а вот различие между людьми разных возрастов заметно.

«Среди молодёжи до 30 лет заметно преобладают те, кто уверен в завтрашнем дне, среди 30-летних уверенных и не уверенных в своём завтра примерно поровну. Далее, чем старше респонденты, тем меньше они уверены и больше не уверены в своём будущем», — говорится в сообщении.

А вот оптимистами, несмотря на туманный завтрашний день для большинства, считают себя 72% украинцев.