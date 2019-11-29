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Корреспондент: украинское предприятие продаёт самолёт, чтобы выдать зарплату работникам

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинское государственное предприятие СЕТАМ продаёт пассажирский самолёт Ан-148, чтобы погасить долги по зарплате. Как передаёт «Корреспондент», на сайте предприятия говорится, что, если учитывать хорошее состояние самолета, он может стать выгодным приобретением для украинских и зарубежных авиакомпаний.
Корреспондент: украинское предприятие продаёт самолёт, чтобы выдать зарплату работникам
Reuters
Украинское государственное предприятие СЕТАМ продаёт пассажирский самолёт Ан-148-100В. Как пишет «Корреспондент», вырученные деньги планируется направить на погашение долгов по заработной плате. 
 
На сайте СЕТАМ в четверг отмечается, что стартовая цена самолёта на аукционе составляет более 177 млн гривен. Аукцион планируется провести 26 декабря.
 
Ан-148 был выпущен в 2005 году и в последний раз эксплуатировался в 2013 году.
 
«Учитывая хорошее состояние самолёта, он может стать хорошим приобретением для украинских и зарубежных авиакомпаний. Ожидаем оживлённые торги за лот», — говорится в сообщении.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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