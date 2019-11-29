Корреспондент: украинское предприятие продаёт самолёт, чтобы выдать зарплату работникам

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03:00 В Тверской области проводят проверку по факту гибели мужчины на водохранилище В Тверской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на Яузском водохранилище, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

03:00 Вестибюли трёх станций метро Москвы закроют в выходные из-за ремонта Вестибюли трёх станций Московского метрополитена закроют в выходные из-за ремонта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу транспортного предприятия в соцсети «ВКонтакте».

03:00 Московское «Динамо» по буллитам одолело «Торпедо» в КХЛ Московское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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