Корреспондент: украинское предприятие продаёт самолёт, чтобы выдать зарплату работникам

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PR: польский эксперт предложил заменить сталинскую высотку в Варшаве памятником победы над большевиками Polskie Radio
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Власти Тюменской области обсудили с главой Росстата подготовку к переписи населения
Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл встречу с главой Росстата Павлом Малковым, прибывшим в регион с рабочим визитом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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«Оренбург» готов перенести матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» на 2020 год
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил о готовности перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков команды соперника.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
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«Ак Барс» уступил «Сочи» и потерпел первое поражение за восемь матчей в КХЛ
Казанский «Ак Барс» проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Замглавы МИД России провёл переговоры с президентом Сербии
Заместитель главы МИД России Александр Грушко провёл переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.
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В Тверской области проводят проверку по факту гибели мужчины на водохранилище
В Тверской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на Яузском водохранилище, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
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Вестибюли трёх станций метро Москвы закроют в выходные из-за ремонта
Вестибюли трёх станций Московского метрополитена закроют в выходные из-за ремонта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу транспортного предприятия в соцсети «ВКонтакте».
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Московское «Динамо» по буллитам одолело «Торпедо» в КХЛ
Московское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Врач «Сочи» рассказал о состоянии заболевших футболистов
Главный врач футбольного клуба «Сочи» Александр Линский рассказал о состоянии игроков команды, заболевших ангиной перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
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Гончарук: всю территорию Украины оцифруют в 2020 году
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что всю украинскую территорию оцифруют в 2020 году.
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Российская шахматистка Костенюк выиграла чемпионат Европы по блицу
Российская шахматистка Александра Костенюк заняла первое место на чемпионате Европы по блицу в Монако.
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Страны НАТО на саммите в Лондоне обсудят отношения альянса с Россией
Страны НАТО во время саммита в Лондоне будут обсуждать отношения альянса и России, сообщил представитель администрации США.
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В Крыму рассказали о ходе реконструкции Митридатских лестниц
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову о реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Ленобласти
Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
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Футболист «Барселоны» Дембеле не выйдет на поле до конца года из-за травмы
Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле пропустит около десяти недель из-за травмы правого подколенного сухожилия.
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В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
В январе — сентябре 2019 года в Нижегородской области выдали на 20,9% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 30 ноября и 1 декабря из-за сильных осадков и плохой видимости, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
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Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест подозреваемую в превышении полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.
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Экс-жена хоккеиста Зайцева извинилась перед детьми за историю с похищением
Бывшая жена российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита опубликовала в своём Instagram пост с извинениями перед детьми.
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«Укроборонпром» может подпасть под американские санкции
Украинский государственный концерн «Укроборонпром» может подпасть под американские санкции в случае продажи завода «Мотор Сич» китайским компаниям.
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Экс-футболист «Арсенала»: «Локомотив» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ в 2003 году
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов сезона-2003/04 в отель к игрокам английского клуба подослали моделей, чтобы утомить их перед встречей.
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Посольство выясняет наличие россиян среди пострадавших в Лондоне
В посольстве России в Великобритании не располагают данными о том, были ли россияне среди пострадавших при нападении на Лондонском мосту.
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В России распорядились создать общенациональный энциклопедический портал
Правительство России распорядилось создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал.
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Британский журналист выступил против полной дисквалификации российских спортсменов
Британский журналист Дэвид Оуэн выразил несогласие с главой Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвисом Тайгартом, который призвал исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от Олимпиады 2020 года в Токио.
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США намерены обратить внимание стран НАТО на вопрос С-400 в Турции
Страны НАТО на саммите в Лондоне вновь заявят Турции свою позицию о несовместимости использования российских систем С-400 со статусом члена альянса, заявили в администрации США.
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Трампа проинформировали о нападении в Лондоне
Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на Лондонском мосту.
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Новый исполнительный директор АПЛ подал в отставку до вступления в должность
Дэвид Пемсел, который должен был вступить в должность исполнительного директора Английской премьер-лиги в феврале 2019 года, подал в отставку до того, как официально приступил к выполнению обязанностей на этом посту.
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Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся списка интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
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Колобков считает, что рекомендации комитета WADA противоречат спортивным принципам
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России противоречат спортивным принципам.
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Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
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Березовский предположил, что матч с «Уфой» повлиял на ситуацию с ангиной в «Сочи»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский предположил, что матч 17-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой» повлиял на ситуацию с ангиной в сочинском клубе.
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Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.
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В МИД России заявили о прагматичном взгляде на отношения с ЕС
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона прагматично смотрит на отношения с Евросоюзом и исходит из того, что взаимные санкции и барьеры никому не выгодны.
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Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
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Стало известно место проведения нормандского саммита
Саммит в нормандском формате, запланированный на 9 декабря, планируется провести в Елисейском дворце.
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Шлеменко высказался о предстоящем бое Емельяненко с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего боксёрского поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
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ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Бразильской конфедерации футбола
Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, бывшего президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейру за коррупцию.
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«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа
Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Нафтогаза».
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Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»
Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа».
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Мужчина ударил полицейского ножом в метро Москвы
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского на станции метро «Савёловская», злоумышленник нанёс ему удар в грудь.
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В «Сочи» назвали критической ситуацию с ангиной у футболистов
Пресс-атташе футбольного клуба «Сочи» Александр Груднев высказался об эпидемии ангины перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
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В больницах Доминиканы после ДТП остаются 19 россиян
В больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаются 19 россиян, восемь из них находятся в палате интенсивной терапии. Об этом Интерфаксу сообщил представитель туроператора «Анекс Тур».
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МИД Франции вызвал турецкого дипломата из-за слов Эрдогана о Макроне
Министерство иностранных дел Франции вызвало к себе представителя Турции в стране из-за слов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
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Назван лучший футболист недели в Лиге Европы
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
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В посольстве Чехии в рамках Дня чешского здравоохранения запланированы переговоры с российскими компаниями
В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали, что 2 декабря в посольстве Чешской Республики в рамках Дня чешского здравоохранения запланированы переговоры с участием российских компаний.
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Более трёх миллионов человек стали пассажирами МЦД за первую неделю работы
Свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров, сообщает Newinform.
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Объявлен шорт-лист премии современной драматургии «Кульминация»
В Союзе театральных деятелей России прошло заседание экспертного совета премии современной драматургии «Кульминация», в ходе которого был объявлен шорт-лист лучших пьес 2019 года.
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В Кировской области рассказали о расходах на лечение ВИЧ-инфицированных осуждённых
В УФСИН по Кировской области рассказали, что на лечение ВИЧ-инфицированных осуждённых в регионе было потрачено более 15 млн рублей.
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Названы темы международного форума «Арктика: настоящее и будущее»
Названы темы IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдёт 5—7 декабря в Санкт-Петербурге.