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Hill: госдолг США перевалил за 23 триллиона долларов

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Госдолг США достиг рекордной отметки — $23 трлн, сообщает The Hill. Как отмечает издание, в целом за время правления Дональда Трампа американский долг вырос на 16%.
Hill: госдолг США перевалил за 23 триллиона долларов
Reuters
Госдолг США впервые в истории превысил отметку $23 трлн, пишет The Hill со ссылкой на Минфин Соединённых Штатов.
 
Постоянно растущий дефицит бюджета привёл к тому, что за время правления Дональда Трампа госдолг увеличивался с большой скоростью. Так, на момент инаугурации нынешнего главы Белого дома долг составлял $19,9 трлн. Десять месяцев назад он уже перевалил отметку $22 трлн. В целом за всё время президентства Трампа госдолг вырос на 16%.
 
«То, что госдолг на Хэллоуин достиг отметки 23 триллиона долларов, — это пугающая веха для нашей экономики и следующего поколения, но Вашингтон не выказывает страха», — прокомментировал ситуацию Майкл Петерсон, глава фонда Peter G. Peterson Foundation.
 
По его мнению, «неразумно и необязательно накапливать подобный долг в рамках сильной экономики».
 
При этом, как отмечает издание, в 2019-м финансовом году правительству на выплату процентов по госдолгу пришлось выделить $376 млрд — эта сумма равна почти половине оборонного бюджета США и выше совокупных расходов Америки на образование, сельское хозяйство, транспорт и жилищный вопрос.
 
В 2019 году дефицит американского бюджета составил чуть меньше триллиона долларов, и, как ожидается, в ближайшие годы он продолжит расти, отмечает The Hill.
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