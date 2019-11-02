Hill: госдолг США перевалил за 23 триллиона долларов

Госдолг США впервые в истории превысил отметку $23 трлн, пишет The Hill со ссылкой на Минфин Соединённых Штатов.

Постоянно растущий дефицит бюджета привёл к тому, что за время правления Дональда Трампа госдолг увеличивался с большой скоростью. Так, на момент инаугурации нынешнего главы Белого дома долг составлял $19,9 трлн. Десять месяцев назад он уже перевалил отметку $22 трлн. В целом за всё время президентства Трампа госдолг вырос на 16%.

«То, что госдолг на Хэллоуин достиг отметки 23 триллиона долларов, — это пугающая веха для нашей экономики и следующего поколения, но Вашингтон не выказывает страха», — прокомментировал ситуацию Майкл Петерсон, глава фонда Peter G. Peterson Foundation.

По его мнению, «неразумно и необязательно накапливать подобный долг в рамках сильной экономики».

При этом, как отмечает издание, в 2019-м финансовом году правительству на выплату процентов по госдолгу пришлось выделить $376 млрд — эта сумма равна почти половине оборонного бюджета США и выше совокупных расходов Америки на образование, сельское хозяйство, транспорт и жилищный вопрос.

В 2019 году дефицит американского бюджета составил чуть меньше триллиона долларов, и, как ожидается, в ближайшие годы он продолжит расти, отмечает The Hill.