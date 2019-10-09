Le Figaro: крах мировой экономики не за горами — Европе пора думать о спасении

Мировая экономика находится на грани нового финансового краха, который обещает быть более масштабным и трудным в разрешении, чем кризис 2008 года, предупреждает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. По его словам, европейским странам уже сегодня нужно готовиться к тому, чтобы спасти себя в случае потрясения, правильно расставляя приоритеты в экономической политике.

«Грозы случаются не только в синем небе, но и на деловом горизонте», — пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Как напоминает автор, все экономические крахи имеют общие черты — они рождаются из необоснованного роста платёжных средств, способствующего надуванию спекулятивных «пузырей». Обрушение происходит, когда прибыль, резко возросшая на волне эйфории, начинает уменьшаться и не позволяет погашать накопленные долги. И, по убеждению журналиста, сегодня мировая экономика находится именно в этой точке перехода из одного состояния в другое.

Как поясняет обозреватель, рост мировой экономики существенно замедляется. Находится на уровне 2,9% — самом низком за 10 лет. Развитие международной торговли снизилось с 4,6% до 1,2% за два года под влиянием общей тенденции на принятие протекционистских мер. Промышленность, бывшая локомотивом глобализации и китайского «славного сорокалетия», получила «мощный удар» вследствие торговой и технологической войны — этим объясняется спад экономической активности в Китае, Германии и Южной Корее.

В общей сложности, частные и государственные долги во всём мире насчитывают $250 трлн — то есть 320% от мирового ВВП, способствуя расцвету спекулятивных пузырей как в сфере недвижимости и финансовом секторе, так и на рынке искусства. В области высоких технологий этот искусственный пузырь грозит вот-вот разорваться, предупреждает автор. В 2018 году в американские стартапы было вложено более $134 млрд, при этом часть из них капитализирует лишь обещания убытков. Отказ от первичного размещения акций платформы WeWork, последовавший за неудачами Uber, Lyft, Slack и других, знаменует «возвращение инвесторов к здравому смыслу», отмечает Бавере, однако для некоторых инвестиционных компаний, вложивших огромные средства в IT-сектор, может быть фатальным.

Помимо этого, наиболее уязвимые государства и предприятия уже охвачены кризисом кредитования. К ним, в частности, относятся Аргентина, Турция и ЮАР. Одновременно с этим всё чаще банкротами становятся «предприятия-зомби», основанные благодаря нагромождению кредитов и долгов, вроде туроператора Thomas Cook или авиакомпаний Aigle Azur и XL Airways.

Фоном для этих событий служат три процесса. На уровне конъюнктуры это завершение цикла бурного роста, начавшегося в США в 2009 году, и растущее смятение, вызванное их «ультраэкспансионистской валютной политикой». На структурном уровне — изменения, спровоцированные цифровой революцией и столь необходимым «экологическим переходом». На уровне геополитики — рост рисков под влиянием новой «холодной войны» между США и Китаем, беспорядков в Гонконге, напряжённости в Персидском заливе и хаоса, вызванного брекситом, что только усиливает колебания на финансовых рынках.

Политики всего мира, полностью опиравшиеся на центральные банки в попытке справиться с финансовым крахом 2008 года, отныне должны открыть глаза на опасность нового потрясения, которое грозит стать ещё более агрессивным из-за накопления долгов и труднее контролируемым из-за инициированной Дональдом Трампом «деглобализации», предупреждает Бавере.

Чтобы обезопасить себя, автор предлагает европейским странам чётко обозначить приоритеты. Тем, у которых есть на это средства, к примеру, Германии или государствам Северной Европы, необходимо приготовиться использовать «любые рычаги экономической политики», в частности «бюджетное оружие». Кроме того, необходимо положить конец «схваткам не на жизнь а на смерть» в ЕЦБ и усилить еврозону, объединив банковскую сферу и рынки капитала в единый союз. Помимо этого Бавере призывает укрепить экономическую безопасность в Европе, что позволило бы поддержать международную ликвидность в случае финансового потрясения, а также сохранить многосторонний подход и скоординированную стратегию во избежание обрушения международной системы переводов и платежей.