Российские облигации стали крайне популярны в Европе и США, пишет старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза: причина состоит в том, что доходность российских ценных бумаг значительно выше, чем у европейских и американских. Преимущества российских финансов заключаются в низком уровне госдолга, большом количестве резервов и стабильном курсе национальной валюты, отмечает Рапоза.

Простите, ненавистники, но российский рынок ценных бумаг лучше китайского и американского, а виновата в этом Европа, пишет старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

На фоне всех разговоров о том, чтобы истощить российские финансы посредством введения санкций против основных госкомпаний, российские облигации стали крайне популярными не только в Европе, где доходы по ценным бумагам почти достигают нуля, но и в США, отмечает Рапоза. Доходность российских долларовых облигаций достигает 4,25%: для сравнения, немецкие облигации имеют убыточный показатель -0,35%, а доходность американских десятилетних облигаций составляет лишь 1,8%. Кроме того, у ФРГ и США значительный объём госдолга, который может отпугнуть инвесторов, в то время как у России госдолг почти отсутствует.

«Они стали неуязвимыми. Они могут погасить все свои внешние задолженности за счёт резервов центрального банка. Кроме того, они снижают ставки процентов. Их валюта очень стабильна. Также у них есть поступления от налогов, которые можно потратить на экономику», — говорит глава отдела по долгу развивающихся стран компании Schroders Investment Джеймс Баррино.

Рапоза пишет, что российские резервы в иностранной валюте составляют $433 млрд: кроме того, Россия обладает золотым запасом на сумму $107,9 млрд. Таким образом, Россия располагает вторым после КНР объёмом резервов среди развивающихся стран.

Целый ряд российских компаний выплачивает крупные дивиденды по своим акциям, делая привлекательным российский рынок ценных бумаг. Среди компаний с наиболее крупными дивидендами Рапоза выделяет «Магнит», Х5 Retail Group, «Лукойл», «МТС» и VanEck Russia.

Как отмечает Рапоза, со времён распада СССР в России случилось три финансовых кризиса, кроме того, страна испытывает проблемы из-за демографии, снижающихся цен на нефть и газ и санкций США. Тем не менее Россия привыкла к сложностям. После кризиса в сфере недвижимости в 2008 году многие российские инвесторы вновь обратились к рынку ценных бумаг. С 2007 года количество зарегистрированных на московской бирже клиентов возросло на 120%. Улучшилось законодательство по защите инвесторов, была создана система страхования депозитов. Кроме того, строгие правила для банков позволили очистить банковскую сферу. Ещё один положительный фактор — ожидается, что в следующем году ВВП России вырастет почти на 2%.