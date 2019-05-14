Le Monde: экономическое «чудо» Трампа — никакое не чудо, а лишь «мираж»

Американская экономика демонстрирует настолько удивительный рост, что переизбрание президента Трампа выглядит вполне реальной перспективой, пишет Le Monde. Между тем, как полагает обозреватель издания, на деле эти успехи являются иллюзорными, поскольку обеспечиваются крайне грубыми средствами, а это в будущем может обернуться для Америки нехорошими последствиями.

Перспектива переизбрания президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году сегодня кажется как никогда реальной: угроза его импичмента с некоторых пор превратилась в сознании большинства в «фантазию кучки демократов-крючкотворов», его рейтинг вырос до рекордных показателей, а экономика работает «на полную мощность», пишет обозреватель Le Monde Стефан Лауэр. «Те, кто предрекал для США после вселения американского миллиардера в Овальный кабинет десять казней египетских, ошиблись в расчётах: воды реки Потомак в кровь так и не превратились, да и нашествия на Капитолий саранчи не произошло», — иронизирует журналист.

«Как бы то ни было, пока что всё идёт хорошо. Но до каких пор так будет продолжаться? — рассуждает автор. — В одном всем известном анекдоте выпавший из окна человек, пролетая этаж за этажом, в конце концов понимает, что проблема — не в самом падении, а в приземлении. Но предусматривает ли экономическая политика Трампа парашют?» Как полагает Лауэр, учитывая, что рост ВВП США достиг в 2018 году 3,2%, а официальная безработица опустилась до самого низкого уровня за последние 50 лет, возникают два вопроса: во-первых, наступит «приземление» до или после начала следующих президентских выборов в стране, а во-вторых, насколько «страшным» окажется грядущий «отскок».

Ответить на первый вопрос трудно — он неспроста выступает одним из ключевых факторов на предстоящих выборах, подчёркивает обозреватель Le Monde. Между тем, несмотря на ожидаемое ко второму кварталу нынешнего года замедление экономического роста, США всё равно скорее всего побьют собственный рекорд по самому долгому непрерывному периоду роста ВВП — предыдущий составлял 120 месяцев и был установлен в 90-е годы прошлого века, пишет он. Нельзя, впрочем, не отметить, что три четверти нынешних результатов было реализовано ещё при Бараке Обаме, говорится в статье.

Второй же вопрос уже не так сложен: по мнению автора, Дональд Трамп стимулировал экономический рост такими методами, что возникают опасения в том, что американская экономика может оказаться «карточным домиком, готовым упасть в любой момент». Как полагает Лауэр, сегодня американский лидер пожинает плоды решений, которые преследовали лишь одну цель — обеспечить его переизбрание, но цена, которую придётся заплатить за эти шаги в экономическом, общественном и экологическом плане, по всей видимости, будет высокой.

По мысли автора, стимуляция экономики при Трампе вообще была инициирована «невпопад», ведь рост ВВП и так увеличивался, а безработица — падала. Среди ненужных шагов — и понижение налогов на предприятия и богатейших американцев: первые и раньше получали огромные доходы, а вторые и без таких мер проживают в «одной из сильнее всего затронутых неравенством стран», подчёркивает Лауэр.

«С некоторых пор возникла идея о том, что презирающий традиции и нормы президент, в то время как остальной мир твердит о долгой стагнации, всё же нашёл способ открыть парашют. Вот только никакого волшебства в его рецепте нет. Если движение по нынешней траектории будет продолжаться, Дональд Трамп за четыре года своего президентства увеличит дефицит бюджета почти в два раза, с 3,2 до 5,5% ВВП — а это просто неслыханный показатель, который раньше можно было увидеть лишь во времена войн и кризисов», — рассуждает обозреватель Le Monde.

Как убеждён журналист, пользуясь подобными приёмами добиться «впечатляющего, но искусственного» роста могло бы правительство любой страны, и особенность США лишь в том, что им одним хватает наглости на подобные «бюджетные шалости», поскольку доллар является доминирующей резервной валютой, позволяющей им закрывать дыры в бюджете за счёт остального мира. «Но долго ли ещё Америка сможет злоупотреблять своим положением? Китай, Япония и Россия уже начали сокращать свои вложения в долларах», — предупреждает Лауэр.

Меж тем, вопрошает автор, если у американской экономики действительно так хорошо идут дела, зачем тогда Трамп угрожает ФРС, заставляя её понижать базовую процентную ставку, тогда как эта ставка и так остаётся низкой и не превышает уровень роста? Как подчёркивает журналист, Китай считает подобный шаг свидетельством того, что реальная экономическая конъюнктура в США является более хрупкой, чем кажется — и, по сообщениям дипломатических источников в Пекине, китайцы уже заключили, что американцы «созрели для уступок» в торговых переговорах. «Кто из них блефует в этой партии в покер, станет понятно уже в ближайшие недели», — предрекает Лауэр.

Тем временем финансовая политика Вашингтона, которая полностью подчинена избирательной повестке Трампа, раздувает спекулятивные пузыри: ФРС недавно в очередной раз выразила тревогу по поводу закредитованности американских предприятий, возросшей уже до $1100 млрд и всё сильнее угрожающей финансовой стабильности страны, отмечается в материале. Не обнадёживает и то, каким образом используются эти обширные средства: американские компании предпочитают не инвестировать их куда-то, а скупать на них собственные акции, дабы обогатить своих акционеров, пишет автор. Что до государственных трат, они всё больше уходят на военные нужды — оборонные расходы Вашингтона резко выросли до 4,8%, достигнув почти $650 млрд, что равно совокупным тратам на оборону девяти государств, следующих за Вашингтоном в рейтинге стран по военным расходам; при этом такие статьи бюджета, как образование, сокращение неравенства и развитие инфраструктуры, в США нещадно урезаются, отмечает журналист.

Наконец, нельзя не упомянуть и о последствиях такого «сказочного роста» для экологии, говорится в статье. «В результате методичной деконструкции Трампом нормативных актов, принятых его предшественником, энергетика на основе ископаемого топлива становится как никогда неотъемлемой частью экономики страны и уже обеспечивает 7,6% ВВП и 5,6% рабочих мест», — ужасается обозреватель Le Monde. Ну а пренебрежение, которое демонстрирует нынешняя администрация к проблеме изменения климата, точно не сулит ничего хорошего в будущем, предостерегает он.

«В общем, не стоит ли вместо американского экономического «чуда» начать говорить о «мираже»?» — подытоживает Лауэр.