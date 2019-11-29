NTD: в США появился багажный робот, стимулирующий людей больше гулять

В США поступил в продажу первый на потребительском рынке робот для перевозки багажа. Однако некоторые эксперты сомневаются, что многие американцы действительно решат отказаться от автомобилей и прогуливаться пешком с роботом, который будет следовать за хозяином по пятам и везти грузы, передаёт NTD.
Робот Джитта послушно следует за одним из своих создателей. Это детище итальянской компании Piaggio, которая также создаёт мопеды. Весит Джита 22 килограмма, а стоит 3250 долларов.
Устройство — первое в своём роде, поступившее на потребительский рынок. Ранее такие гиганты, как Amazon, FedEx и Ford, проводили эксперименты с такими машинами, но только в качестве беспилотных курьеров. Ну а Джитта готова следовать за своими хозяевами куда угодно: за покупками в магазин или на прогулку.
ДЖЕФФРИ ШНЭПП, сооснователь Piaggio Fast Forward: Джитта — это мобильный перевозчик. Это робот, который позволяет вам стать пешеходом. Вместо того чтобы брать ключи от машины, можно выйти на прогулку с Джиттой.
Роботу не нужны телефон или технология отслеживания, такая как распознавание лица или GPS. Он «приклеивается» к хозяину с помощью камер и датчиков. Исполнительный директор стартапа говорит, что цель Джитты — заставить людей встать из-за своих экранов и выйти в реальный мир.
ГРЕГ ЛИНН, исполнительный директор стартапа:После полутора лет исследований и разработки дизайна мы решили сфокусироваться на том, чтобы помогать людям стать пешеходами, побольше гулять — вместо того чтобы создавать нечто, что снова будет их возить.
Впрочем, эксперты считают, что пока непонятно, будут ли эти машины пользоваться популярностью.
ДЖЕЙ ПИ ГОУНДЕР, аналитик:Думаю, люди в ближайшем будущем не смогут получить от разработчиков то, что они представляют в фильмах. Пока не стоит ожидать гуманоидов, которые выглядят так же, как люди или даже животные.
Другие стартапы пока не решаются выпускать подобных роботов на рынок потребителей в США. Компания Starship Technologies из Сан-Франциско подсчитала, что для покупателей её робот-курьер стоил бы больше 3 тысяч долларов. Пока машину используют для доставки еды.
Amazon проводит тесты по доставке небольших посылок в дома американцев. FedEx также не отстаёт: он планирует наладить поставку на автономных роботах в партнёрстве с Pizza Hut и Walmart.
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