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СТРАНА: Саакашвили призвал украинских политиков молиться за успех Зеленского в Париже

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинских политиков, которые собирали в Киеве «майдан» в преддверии саммита «нормандской четвёрки», помолиться за успех Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», по мнению Саакашвили, если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый потерпит поражение вместе с Украиной.
СТРАНА: Саакашвили призвал украинских политиков молиться за успех Зеленского в Париже
Reuters

Украинским политикам необходимо поддержать действия президента Украины Владимира Зеленского на парижской встрече лидеров «нормандской четвёрки». Как пишет «СТРАНА», об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной», — заявил Саакашвили.

Политик сказал, что разделяет позиции Зеленского, с которыми лидер Украины выступит на саммите.
 
Саакашвили призвал всех помолиться за успех Украины на переговорах, вместе с тем предав критике действия Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука, которые собирают людей на локальном киевском «майдане» в преддверии встречи. 
 
«Не на «майдан» надо идти, давайте пойдём вместе помолимся за то, чтобы эта встреча была успешной. Это будет достойная позиция», — отметил Саакашвили.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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