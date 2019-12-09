СТРАНА: Саакашвили призвал украинских политиков молиться за успех Зеленского в Париже

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинских политиков, которые собирали в Киеве «майдан» в преддверии саммита «нормандской четвёрки», помолиться за успех Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», по мнению Саакашвили, если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый потерпит поражение вместе с Украиной.

Украинским политикам необходимо поддержать действия президента Украины Владимира Зеленского на парижской встрече лидеров «нормандской четвёрки». Как пишет «СТРАНА», об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной», — заявил Саакашвили.

Политик сказал, что разделяет позиции Зеленского, с которыми лидер Украины выступит на саммите.

Саакашвили призвал всех помолиться за успех Украины на переговорах, вместе с тем предав критике действия Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука, которые собирают людей на локальном киевском «майдане» в преддверии встречи.

«Не на «майдан» надо идти, давайте пойдём вместе помолимся за то, чтобы эта встреча была успешной. Это будет достойная позиция», — отметил Саакашвили.