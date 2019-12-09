Вести: Петра Порошенко забросали яйцами на митинге в Киеве

03:00 Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыли в Елисейский дворец, где состоится встреча «нормандской четвёрки».

03:00 Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России В большинстве регионов России, кроме юга европейской части и ряда районов Дальнего Востока, на текущей неделе ожидается аномальная погода с превышением температурных показателей, сообщает Гидрометцентр.

03:00 Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ В Госдуме призвали решить вопрос психологической разгрузки школьников во время Единого государственного экзамена. С таким предложением выступил зампредседателя комитета по образованию и науки Олег Смолин.

03:00 В ТПП прокомментировали законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН прокомментировал законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» — реформы контрольно-надзорной деятельности.

03:00 Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в убийстве Эльджаркиева Мосгорсуд признал законным заочный арест Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

03:00 В Федерации кёрлинга России прокомментировали решение WADA Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

03:00 Гладышева оценила решение WADA Член президиума Федерации горнолыжного спорта России Светлана Гладышева оценила решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

03:00 МОК поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований на четыре года.

03:00 Глава WADA рассказал, почему россиян полностью не отстранили от спортивных соревнований Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что решение исполкома организации даёт возможность чистым российским спортсменам выступить на крупных международных турнирах.

03:00 Эксперт оценил идею введения электронных сделок купли-продажи автомобилей Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал идею запуска нового сервиса по заключению электронных сделок купли-продажи автомобилей.

03:00 Продлён арест двум обвиняемым в убийстве девушки из-за машины на Урале Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 12 апреля 2020 года арест жителю Челябинской области Марату Ахметвалиеву, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, которая хотела продать свой автомобиль.

03:00 Ганус считает, что работа РУСАДА соответствует требованиям WADA Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, несмотря на отстранение, работа его ведомства соответствует требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Кремлёв назвал глупым решение WADA об отстранении России Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от крупных международных соревнований.

03:00 Медведев анонсировал проведение переписи населения в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил о подписании постановления о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. Об этом информирует Интерфакс.

03:00 Призёр Олимпиады-2012 готов ехать в Токио-2020 под нейтральным флагом Серебряный призёр Олимпиады-2012 в дуэте с Ильёй Захаровым в прыжках в воду с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов может выступить на Играх в Токио-2020 под нейтральным флагом.

03:00 Кузнецова призвала ввести специальность «детская психиатрия» Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о необходимости ввести специальность «детская психиатрия» отдельно от «взрослой психиатрии» в университетах.

03:00 Медведев заявил о наличии проблем с допингом в российском спорте Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с вице-премьерами признал, что в российском спорте есть проблемы с допингом.

03:00 Колокольцев рассказал о работе по совершенствованию миграционного законодательства Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников.

03:00 Ганус заявил, что ждёт от Путина решительных действий Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что ожидает решительных действий от главы государства Владимира Путина в связи с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который отстранил Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года.

03:00 В Пермском крае назвали средний размер взятки в 2019 году Средний размер взятки в Пермском крае в 2019 году оценивается в 416 тыс. рублей, сообщает URA.RU.

03:00 Путин прибыл в Париж для участия в нормандском саммите Российский лидер Владимир Путин прибыл в Париж, где у него запланировано участие в саммите в нормандском формате.

03:00 Ракету «Союз-6» намерены оснастить модернизированным двигателем Ракету-носитель «Союз-6» планируют оснастить модернизированным двигателем РД-180МВ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.

03:00 Глава комитета по соответствию WADA рассказал, в каком случае санкции по России могут быть пересмотрены Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что для пересмотра решения исполкома организации Россия должна изменить свою позицию и предоставить данные лаборатории.

03:00 USADA раскритиковало неполный запрет на участие российских спортсменов Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение WADA по России. По его мнению, неполный запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях является сокрушительным ударом по чистым спортсменам и верховенству закона.

03:00 Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

03:00 Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому Гособвинение попросило суд приговорить участника несогласованной акции 27 июля в Москве Эдуарда Малышевского к трём с половиной годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает Интерфакс.

03:00 В Госдуме оценили заявление ФРГ о санкциях против России Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса об отсутствии причин для отмены санкций против России.

03:00 Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

03:00 Опубликован полный список санкций против российского спорта, принятый на исполкоме WADA Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало полный список санкций против российского спорта, который был принят на исполкоме организации.

03:00 В WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора Сборная России в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре выступит в нейтральном статусе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

03:00 Глава РУСАДА: в руководстве спортом нужны новые люди Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований на четыре года. По словам функционера, спортивные руководители, занимавшиеся выводом отечественного спорта из кризиса, не справились со своей задачей.

03:00 В Крыму планируют развернуть третий полк ВДВ в 2021 году Новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии планируется развернуть в Крыму в 2021 году.

03:00 Сорокин заявил, что сборная России выступит на Евро-2020 под своим флагом Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин заявил, что, несмотря на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, на континентальном первенстве отечественные футболисты будут выступать под своим флагом.

03:00 В ФИФА отреагировали на решение исполкома WADA по России Международная федерация футбола (ФИФА) приняла к сведению вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) и находится в контакте с ним, уточняет границы действия санкций в отношении России.

03:00 Медведев прокомментировал решение WADA Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

03:00 Все корабли ВМФ новых проектов готовы к применению ракет «Циркон» Все российские корабли, которые строятся по новым проектам, готовы к применению гиперзвуковых ракет «Циркон», заявили в Объединённой судостроительной корпорации.

03:00 Глава комитета по соответствию WADA: РУСАДА не может продолжать свою работу Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор выразил сомнение, что апелляция российской стороны на решение организации будет удовлетворена в Спортивном арбитражном суде (CAS).

03:00 Хрычиков заявил, что санкции WADA против России вступят в силу не раньше весны 2020 года Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков заявил, что ввиду скорой подачи апелляции с российской стороны в Спортивный арбитражный суд (CAS) санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) смогут вступить в силу не ранее весны 2020 года.

03:00 Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о $3 млрд Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT начало слушаний в Верховном суде Великобритании по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3 млрд.

03:00 В Коми два человека получили пожизненные сроки за тройное убийство Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению двух жителей Печоры за убийство мужчины и двоих детей.

03:00 В Симферополе возбудили дело из-за незаконной вырубки деревьев В Симферополе возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев на улице Ракетной, сообщает kp.ru.

03:00 Глава ФСГР Титов обвинил WADA в отсутствии доказательств против России Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований необъективным.

03:00 В рамках нормандского саммита обсудят формулу Штайнмайера Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар сообщила, что формула Штайнмайера будет обсуждаться на саммите в нормандском формате в Париже.

03:00 В IIHF заявили о невозможности перенести запланированные в России чемпионаты мира по хоккею Международная федерации хоккея (IIHF) заявила, что, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), организация не может изменить место проведения чемпионатов мира среди мужчин, женщин, а также молодёжного первенства мира, проведение которых запланировано в течение ближайших четырёх лет в России.

03:00 Журова предположила, что решение WADA — попытка переманить российских фигуристок Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта связаны с политикой.

03:00 Двигатели РД-171МВ для сверхтяжёлой ракеты планируют испытать в январе Огневые испытания двигателя РД-171МВ для российской сверхтяжёлой ракеты могут пройти в январе 2020 года, об этом рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

03:00 Шесть автомобилей столкнулись в трёх ДТП на МКАД Шесть автомобилей столкнулись в трёх ДТП на МКАД, в результате чего движение на внешней стороне транспортного кольца оказалось затруднено.

03:00 Контрольно-счётная палата приступила к проверке финансово-хозяйственных дел Исаакиевского собора Контрольно-счётная палата приступила к проверке финансово-хозяйственных дел государственного бюджетного учреждения культуры — Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, передаёт kp.ru.

03:00 В Псковской области рассказали о работе первого в стране приюта для аистов Орнитолог из Псковской области Марина Сиденко в беседе с ФАН рассказала о работе единственного в России приюта для аистов.