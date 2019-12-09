Вести: Петра Порошенко забросали яйцами на митинге в Киеве

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами. Как пишут «Вести», это произошло на митинге «Красные линии для Зеленского», участники которого обозначили целью акции предостеречь Владимира Зеленского от сдачи национальных интересов при переговорах в нормандском формате.
Неизвестный попытался забросать яйцами бывшего президента Петра Порошенко во время его выступления на сцене. Как пишут «Вести», в завершение митинга на площади Независимости, после того как был исполнен гимн Украины, в Порошенко полетело несколько яиц. Стоящий рядом с Порошенко мужчина смог отразить одно из них. После этого экс-президент обратился к участникам митинга: «А ну, поймайте его».
Как напоминает издание, 8 декабря в Киеве состоялась акция «Красные линии для Зеленского». Три партии: «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», — которые и позвали украинцев на митинг, обозначили целью акции предостеречь Владимира Зеленского от сдачи национальных интересов при переговорах в нормандском формате в Париже и прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
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