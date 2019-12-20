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Вести: партия Порошенко потребовала от Зеленского отреагировать на слова Путина

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В партии Петра Порошенко потребовали от Владимира Зеленского отреагировать на заявления российского президента. Как пишут «Вести», ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что всё Причерноморье и восточная часть Украины — это исконно русские территории, и теперь России приходится с этим разбираться.
Вести: партия Порошенко потребовала от Зеленского отреагировать на слова Путина
Reuters

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского отреагировать на заявления российского президента Путина. Как пишут «Вести», об этом говорится в заявлении политической партии.

«Партия «Европейская солидарность» возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как «русские земли». Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развёртыванию военной агрессии против Украины», — заявили в партии Порошенко.
 
В партии также потребовали от президента и верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать таким заявлениям публичную оценку.
 
Как напоминает издание, ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что всё Причерноморье и восточная часть Украины — это исконно русские территории, и теперь России приходится с этим разбираться.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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