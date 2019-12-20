Вести: партия Порошенко потребовала от Зеленского отреагировать на слова Путина

В партии Петра Порошенко потребовали от Владимира Зеленского отреагировать на заявления российского президента. Как пишут «Вести», ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что всё Причерноморье и восточная часть Украины — это исконно русские территории, и теперь России приходится с этим разбираться.

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского отреагировать на заявления российского президента Путина. Как пишут «Вести», об этом говорится в заявлении политической партии.

«Партия «Европейская солидарность» возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как «русские земли». Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развёртыванию военной агрессии против Украины», — заявили в партии Порошенко.

В партии также потребовали от президента и верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать таким заявлениям публичную оценку.

Как напоминает издание, ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что всё Причерноморье и восточная часть Украины — это исконно русские территории, и теперь России приходится с этим разбираться.