Welt: «мы не 51-й штат» — Шрёдер призвал Берлин не мириться с санкциями США против «Северного потока — 2»

Герхард Шрёдер осудил и резко раскритиковал санкции Вашингтона против «Северного потока — 2», сообщает Die Welt. «США хотят за нас решать, с кем нам торговать, а с кем — нет. Мы ни в коем случае не должны с этим мириться. Мы не 51-й штат», — напомнил экс-канцлер Германии.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер осудил и резко раскритиковал санкции США против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Die Welt.

«Соединённые Штаты хотят за нас решать, с кем нам торговать, а с кем — нет. Мы ни в коем случае не должны с этим мириться. Мы не 51-й штат США», — констатировал бывший глава немецкого правительства.

Санкции же Вашингтона против «Северного потока — 2» Шрёдер назвал «бесцеремонными» и вмешательством во внутренние дела Германии.

Причём подобного вмешательства экс-канцлера ФРГ, по его же словам, «не видел со времён воссоединения Восточной и Западной Германии».

Впрочем, отмечает Die Welt, Шрёдер выразил уверенность, что в скором времени российский газопровод всё равно будет введён в эксплуатацию, несмотря на штрафные меры США против участвующих в проекте европейских компаний.

В свою очередь, стремление Вашингтона якобы обеспечить энергетическую безопасность Европы бывший глава немецкого правительства считает попросту вызывающим.

«Не ввести ли нам самим в бундестаге, например, санкции против США в рамках закона о защите прав человека на американо-мексиканской границе? Ведь основания-то для этого есть», — предложил в качестве ответной меры экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.