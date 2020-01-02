Das Erste: «хороший и важный сигнал» — Меркель обрадовалась транзитной сделке между Россией и Украиной

Продление газового транзита через Украину с первого января — это «хороший и важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу», заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Однако, по имеющейся информации, объём транзита в будущем существенно сократится, ведь Кремль собирается поставлять немцам голубое топливо напрямую через трубопровод «Северный поток — 2», отмечает Das Erste.

Россия и Украина подписали договор о транзите газа в ЕС, сообщает Das Erste. За последние пять лет конфронтации это первое соглашение между Киевом и Москвой. Российский концерн «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили его после длительных переговоров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский у себя в Facebook. Информацию подтвердил и глава «Газпром» Алексей Миллер.



Транзитная сделка заключена на пять лет, продолжает издание. Договориться удалось практически в последний момент, потому что срок предыдущего соглашения истекал в конце 2019. Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала подписание документа. По её словам, продление газового транзите через Украину с первого января — это «хороший и важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу».



Однако, по имеющейся информации, объёмы транзита в будущем существенно сократятся, отмечает Das Erste. Вместо 90 млрд. кубометров, как это было раньше, в 2020 году через Украину в Европу будет поставляться 65 млрд. кубометров российского газа. А в период с 2021 по 2024 этот показатель уменьшится до 40 млрд. кубометров. Для Украины это будет означать падение транзитных сборов. Сокращение объёмов связано с тем, что в будущем Кремль собирается поставлять голубое топливо в Германию напрямую через трубопровод «Северный поток — 2».