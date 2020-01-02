Das Erste: «хороший и важный сигнал» — Меркель обрадовалась транзитной сделке между Россией и Украиной

03:00
В Москве на регистрацию брака в «красивые» даты подано более тысячи заявлений
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что на регистрацию брака в ЗАГСах Москвы в «красивые» даты февраля — 2, 20 и 22 февраля подано более тысячи заявлений.
03:00
В «Столото» уточнили, сколько получит лотерейный миллиардер
В пресс-службе «Столото» сообщили, что лотерейный победитель-миллиардер из Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.
03:00
Помпео провёл разговор с Нетаньяху
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
03:00
Охрана «Земли леопарда» в Приморье усилена из-за браконьерства
В нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае в период новогодних праздников перешли на усиленный режим охраны территории из-за прогнозируемого всплеска браконьерства.
03:00
Источник: Британия запросила обсуждение ситуации в Идлибе на СБ ООН
Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе.
03:00
СМИ: В новогоднюю ночь в инцидентах со стрельбой в США погибли 10 человек
Не менее десяти человек погибли в городах США в результате инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь.
03:00
Партия Курца сформирует с «Зелёными» новый кабмин Австрии
Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца завершила переговоры с «Зелёными», договорившись о формировании коалиционного правительства.
03:00
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 21-м туре АПЛ
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
03:00
Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» в матче Зимней классики НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Даллас Старз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз».
03:00
Помпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.
03:00
Ушёл из жизни бывший комиссионер НБА Стерн
В возрасте 77 лет умер бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн.
03:00
Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена
Тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о физической форме своего подопечного.
03:00
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.
03:00
Вяльбе оценила выступление Большунова и Устюгова на «Тур де Ски»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что к выступлениям Александра Большунова и Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски» трудно придраться.
03:00
Плющев: швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей
Известный хоккейный тренер Владимир Плющев оценил силу соперника сборной России по четвертьфиналу молодёжного чемпионата мира — команды Швейцарии.
03:00
Более 50 человек пострадали в Армении от пиротехники на Новый год
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил более чем о 50 пострадавших от пиротехники в стране на Новый год.
03:00
Плющев: победа сборной России над Германией на МЧМ — не показатель класса команды
Известный хоккейный тренер Владимир Плющев оценил игру сборной России против команды Германии (6:1) на групповом этапе молодёжного чемпионата мира.
03:00
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
03:00
Гвардиола: мы должны продолжать верить
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил, как команда справилась с насыщенным календарём рождественских матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке
Российские военные вошли в населённый пункт Хербет-аль-Хан в сирийской провинции Ракка и раздали там продовольственные наборы.
03:00
Сульшер заявил, что Погба получил травму
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что французский полузащитник Поль Погба пропустит несколько недель из-за травмы.
03:00
Третьяк назвал главную ошибку сборной России на МЧМ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает большое количество удалений главной проблемой молодёжной команды страны на чемпионате мира в Чехии.
03:00
Два человека погибли при ДТП в Свердловской области
В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.
03:00
Медведев назвал условие, при котором Семак сохранит пост главного тренера «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что наставник команды Сергей Семак продолжит работу с коллективом, если клуб завоюет чемпионство.
03:00
Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания.
03:00
Житник: меня удивило, что были опасения перед матчем Россия — Германия на МЧМ
Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России в рамках чемпионата мира в Чехии.
03:00
Омбудсмен Москвы оценила ситуацию с пропажей девочки в Новый год
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева оценила ситуацию с пропажей девочки в Новый год.
03:00
Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон»
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном».
03:00
Моуринью оскорбил тренера соперника после матча с «Саутгемптоном»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном» (0:1) назвал коллегу «идиотом».
03:00
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
03:00
Соколов: в матче со Швейцарией на МЧМ главное — настрой
Форвард молодёжной сборной Егор Соколов поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Швейцарией в рамках четвертьфинала молодёжного чемпионата мира.
03:00
В Москве в результате ДТП пострадали четыре человека
При столкновении двух легковых автомобилей на Шипиловской улице на юге Москвы пострадали четыре человека.
03:00
Дементьев: Швейцария — это крайне неудобный соперник с дерзкой обороной
Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала между сборной России и командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира.
03:00
Ларионов считает, что в плей-офф МЧМ стартовым вратарём сборной России должен быть Аскаров
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился мнением относительно основного вратаря команды на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Швейцарии.
03:00
Около 400 протестующих задержаны полицией Гонконга
По меньшей мере 400 человек задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе протестной акции в Гонконге в среду, 1 января.
03:00
Ларионов: мы напомним ребятам, как Швейцария унизила наших старших братьев
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что перед матчем 1/4 финала чемпионата мира со швейцарцами тренерский штаб команды напомнит своим подопечным о крупном поражении россиян в матче олимпийских сборных этих стран (2:8).
03:00
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
03:00
«Тоттенхэм» минимально уступил «Саутгемптону» в 21-м туре АПЛ
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону».
03:00
СМИ: При подрыве автомобиля в Сирии погибли три человека
В результате подрыва автомобиля в населённом пункте Сулук в сирийской провинции Ракка погибли три местных жителя, ещё четыре получили ранения.
03:00
Более тысячи человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие националистов в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
03:00
Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков и рекомендовало американцам не приближаться к зданию.
03:00
Полицейские нашли пропавшую в Новый год в Москве девочку
Полицейские нашли пропавшую в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-востоке Москвы семилетнюю девочку, передаёт пресс-служба ГУ МВД по столице.
03:00
На Украине заявили о «кризисных явлениях» в ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о «кризисных явлениях» в своей деятельности.
03:00
ЕС осудил нападение на посольство США в Багдаде
Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
03:00
СК возбудил дело против подозреваемого в убийстве собак депутата
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области шестого созыва, который подозревается в убийстве двух собак, передаёт пресс-служба СУ СК по региону.
03:00
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
03:00
Спортивный директор «Тамбова» заявил, что Мелкадзе останется в клубе до конца сезона
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что арендованный у «Спартака» футболист Георгий Мелкадзе не вернётся в московский клуб до истечения срока аренды.
03:00
Посол оценил возможность улучшения отношений России и Британии
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва оптимистично оценивает возможность выстраивания партнёрских отношений с Великобританией.
03:00
Пахноцкая назвала нового главу WADA представителем нового поколения менеджеров
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая охарактеризовала нового главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку.
03:00
Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
Более 1 млн человек приняли участие в протестной акции в Гонконге в среду, 1 января. Об этом информирует South China Morning Post со ссылкой на организаторов демонстрации.