«1+1»: Украина и Россия договорились о транзите газа

03:00 В Приамурье запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление, запрещающее продажу продукции, содержащей никотин или его производные несовершеннолетним лицам.

03:00 ФСБ представила видео задержания готовивших теракты в Петербурге Федеральная служба безопасности распространила видео задержания двух россиян, которые занимались подготовкой терактов в Петербурге.

03:00 После ДТП с автобусом под Псковом за медпомощью обратились 24 человека После ДТП с участием автобуса под Псковом за медицинской помощью обратились 24 человека. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации региона Денис Сачков.

03:00 Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.

03:00 МЧС предупредило об ураганном ветре в ряде регионов России Специалисты МЧС сообщили, что 30 декабря в десятках регионов России ожидаются метели и ураганный ветер, передаёт Пятый канал.

03:00 Джексон опроверг слухи о договорном характере боя с Емельяненко Американский боец Куинтон Джексон прокомментировал слухи о том, что его бой с россиянином Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме носил договорной характер.

03:00 Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов В Роскачестве рассказали, на что следует обращать внимание при покупке рыбных консервов и какие из них представляют опасность для здоровья. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

03:00 Володин назвал прорывом начало парламентских контактов с Британией Возобновление парламентских контактов между Россией и Великобританией является определённым прорывом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

03:00 Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают показания Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания.

03:00 Медведева показала свои новые коньки Российская фигуристка Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата России в Красноярске из-за проблем с коньками, показала свою новую экипировку.

03:00 ЦОДД предупредил автомобилистов о метели и гололёде в Москве Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов соблюдать дистанцию и скорость на дорогах в связи с ожидающимися метелью и гололёдом.

03:00 «Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине» Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о досрочном возвращении защитника Егора Сорокина из аренды в казанском «Рубине».

03:00 В России будут бесплатно заменять аккумуляторы для кресел-колясок Аккумуляторные батареи для инвалидных кресел-колясок будут заменять за счёт бюджета. Соответствующее распоряжение вступило в силу 21 декабря. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

03:00 Экс-наставник МЮ Мойес возглавил «Вест Хэм» Шотландский специалист Дэвид Мойес назначен главным тренером лондонского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед».

03:00 Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ Четверо жителей Донбасса Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин, которые участвовали в обмене между Киевом, Донецком и Луганском, рассказали, что за время нахождения под стражей они подвергались пыткам со стороны сотрудников СБУ и бойцов батальона «Азов».

03:00 «Нью-Орлеан» победил «Хьюстон» в НБА, Ингрэм и Болл набрали по 27 очков «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах. Это происходит из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов. Об этом в интервью РИА Новости заявил Герой России космонавт Геннадий Падалка.

03:00 Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Даллас» в матче НБА «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Новым худруком театра «Современник» будет Виктор Рыжаков Театральный режиссёр Виктор Рыжаков, возглавляющий Центр имени Всеволода Мейерхольда, станет новым художественным руководителем «Современника».

03:00 «Коламбус» по буллитам проиграл «Чикаго» в НХЛ, у Гаврикова ассист «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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03:00 Bloomberg назвал самого разбогатевшего за год российского миллиардера Согласно данным информационного агентства Bloomberg, один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером, его капитал увеличился на $8,5 млрд — до $28,2 млрд.

03:00 «Айлендерс» обыграл «Миннесоту» в НХЛ благодаря 25 сейвам Варламова «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.

03:00 Два ассиста Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Монреаль» в НХЛ «Флорида Пантерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 В ЯНАО возбудили дело из-за гибели двух рабочих на месторождении Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате пожара на Восточно-Таркосалинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

03:00 Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Оттаву» в матче НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 СК организовал проверку после ДТП с автобусом в Псковской области Следователи организовали проверку по факту ДТП с автобусом в Псковской области, после которого госпитализированы 16 человек. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

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03:00 В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка», которые, по данным СМИ, оскорбляли детей.

03:00 В РСТ оценили предложение выдавать «новогодние визы» иностранцам Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал RT предложение создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в Россию на новогодние праздники.

03:00 В ДТП с автобусом в Псковской области пострадали более 20 человек Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса с гражданами Белоруссии в Псковской области увеличилось до 21. Об этом заявили в экстренных службах региона.

03:00 В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

03:00 Цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием. Об этом заявил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

03:00 Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о состоянии здоровья пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате.

03:00 Число пострадавших в ДТП под Псковом увеличилось до 18 Число пострадавших при съезде в кювет автобуса под Псковом увеличилось до 18. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

03:00 В МВД Казахстана назвали основные версии авиакатастрофы в Алма-Ате Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что следователи рассматривают три основные версии авиакатастрофы в Алма-Ате: ошибку экипажа, техническую неисправность и ошибку в работе навигационных служб.

03:00 В Москве 30 декабря ожидается до -1 °С В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается до -1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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03:00 Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва В администрации Хабаровска проводится эвакуация из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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03:00 Захарова прокомментировала вызов посла России в Польше Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в Польше после слов российского лидера Владимира Путина, который назвал польского дипломата 1930-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

03:00 В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57 Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.