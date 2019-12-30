1+1 Оригинал

«1+1»: Украина и Россия договорились о транзите газа

Материал представлен в переводе ИноТВ
«Нафтогаз» и «Газпром» уладили вопросы в газовых переговорах и начали подписание соглашения о транзите. Как сообщает «1+1», условия окончательных договорённостей не разглашаются, известно лишь то, что речь идёт о пятилетнем соглашении на транзит газа в Европу через территорию Украины.

И пока проходил обмен пленными, в Вене «Нафтогазу» и «Газпрому» удалось достичь соглашения в переговорах, и они начали подписание соглашения. Финальный раунд переговоров длился четыре дня, условия окончательных договорённостей не разглашаются. Известно лишь то, что речь идёт о пятилетнем соглашении на транзит газа в Европу через территорию нашей страны. В частности, в следующем году транзит составит 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 года сократится до 40.

Полторы недели назад между представителями Украины и России состоялись газовые переговоры в Берлине при посредничестве Еврокомиссии. Сразу после этого стороны подписали протокол договорённостей относительно продолжения транзита газа, и вот сегодня подписывается финальное соглашение.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2019 года.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
1+1 Украина Европа
теги
газ газопровод Газпром Нафтогаз Украины Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров