«1+1»: Украина и Россия договорились о транзите газа

«Нафтогаз» и «Газпром» уладили вопросы в газовых переговорах и начали подписание соглашения о транзите. Как сообщает «1+1», условия окончательных договорённостей не разглашаются, известно лишь то, что речь идёт о пятилетнем соглашении на транзит газа в Европу через территорию Украины.
И пока проходил обмен пленными, в Вене «Нафтогазу» и «Газпрому» удалось достичь соглашения в переговорах, и они начали подписание соглашения. Финальный раунд переговоров длился четыре дня, условия окончательных договорённостей не разглашаются. Известно лишь то, что речь идёт о пятилетнем соглашении на транзит газа в Европу через территорию нашей страны. В частности, в следующем году транзит составит 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 года сократится до 40.
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