Daily Express: пока Пекин и Вашингтон спорят, Москва укрепляется в Южно-Китайском море «без лишнего шума»

В то время как США и Китай активно оспаривали друг у друга господство в Южно-Китайском море, новым игроком в богатом природными ресурсами регионе «незаметно» стала Россия, пишет Daily Express. По словам издания, Москва пытается укрепить связи с Вьетнамом и Филиппинами, пользуясь их недовольством в отношении экспансионистских планов Пекина.

В последние годы напряжённость между США и Китаем в Южно-Китайском море разрасталась по мере того, как две страны боролись за превосходство в регионе. Но «без лишнего шума» ещё одна сверхдержава, Россия, постепенно начала интересоваться этими богатыми природными ресурсами водами, пишет Daily Express.

В 2016 году Москва уже бросила вызов Вашингтону в Южно-Китайском море, проведя «колоссальные военные учения» совместно с Пекином. Эти манёвры продемонстрировали «растущую угрозу» для американского флота, который пытается помешать попыткам Поднебесной милитаризовать регион с помощью искусственных островов и таким образом добиться в нём господствующего торгового положения.

«Участвуя в учениях с Китаем, несмотря на деликатность вопроса, Россия фактически демонстрирует свою поддержку Китаю», — говорил в то время старший советник Китайского института международных стратегических исследований отставной генерал-майор Ван Хайюнь. Его оценка «вызову» со стороны Москвы, вероятно, вызвала беспокойство у многих в Вашингтоне, считает Daily Express.

Россия и Китай, действительно, заметно сблизились благодаря «общему соперничеству» с Западом. Но это сближение не остановило Москву от того, чтобы начать претендовать на свой кусок пирога в Южно-Китайском море, «пусть даже в ущерб Пекину», утверждает издание.

В Южно-Китайском море находятся прибыльные морские пути и торговые порты. Поэтому лидер КНР Си Цзиньпин стремится обеспечить соблюдение «спорной» Девятипунктирной линии демаркации, с помощью которой Пекин определяет свою территорию в регионе.

Девятипунктирная линия охватывает все островные образования в регионе и 90% Южно-Китайского моря. Но она считается незаконной в рамках Конвенции ООН по морскому праву, подчёркивает издание.

Территориальные претензии Пекина вызывают гнев у других региональных игроков, включая Вьетнам и Филиппины. Их нервирует то, что Китай «милитаризует» острова Спратли — ключевой архипелаг в Южно-Китайском море, на который они также претендуют.

Китаю особенно трудно совладать с Вьетнамом, поскольку он стал единственной небольшой страной, которая оказала существенное сопротивление «китайской экспансии». Ранее в этом году Пекин и Ханой оказались втянуты в трёхмесячное противостояние из-за китайского нефтяного судна Haiyang Dizhi 8, находившегося в особой экономической зоне Вьетнама.

Между тем президент Филиппин Родриго Дутерте уже предложил компании «Роснефть» провести разведку нефти и газа в водах, на которые претендует Манила. Представители азиатской страны также были приглашены в Москву и договорились о том, чтобы филиппинские корабли исследовали богатые нефтью прибрежные российские воды, отмечает Daily Express.

Половина акций «Роснефти» принадлежит российскому правительству. Из чего следует, что президент Владимир Путин «демонстрирует всевозрастающий интерес» к Южно-Китайскому морю, рассуждает издание.

Россия также укрепляет связи с Вьетнамом, и обе страны делают оборону основной частью своих отношений. Ханой и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны на 2018–2020 годы и договорились продолжать расширять это сотрудничество вплоть до 2023 года, отмечает Daily Express.

По мнению издания, ещё большее беспокойство у Пекина должна вызвать деятельность «Роснефти» в водах, права на которые предъявляет и Вьетнам, и Китай. В результате нарушаются установленные китайскими властями условия, что «ни одна страна, организация, компания или частное лицо не могут без разрешения правительства КНР осуществлять разведку и добычу нефти и газа в водах, находящихся под юрисдикцией Китая».

Москва и Пекин стали близкими союзниками после того, как западные санкции ударили по России, а хаос торговой войны с США негативно сказался на Китае. Но разногласия в вопросе Южно-Китайского моря могут вызвать «политические волнения» в их отношениях, предупреждает Daily Express.