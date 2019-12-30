Forbes: санкции по «Северному потоку — 2» не нравятся даже тем, кто не любит Россию

США приняли санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», но журналист Forbes отмечает, что на их внедрение потребуется до 2 месяцев, а за это время все работы на объекте уже могут завершиться. Кроме того, Россия сама высказала готовность доделать всё необходимое, чтобы не ставить под угрозу партнёров.

Белый дом объявил о санкциях в отношении строителей «Северного потока — 2», но сделать это нужно было ещё год назад, пишет Forbes. А сейчас уже слишком поздно, по мнению автора статьи.



Проект «Северный поток — 2» всегда воспринимали как «оплеуху» Украине, которая прежде была главной трассой для газа из России в Европу. Впервые о санкциях в отношении нового трубопровода заговорили в августе 2017 года, но подписать их Трампу пришлось только сейчас.



Прежде всего, по словам автора статьи, если США хотят «незамедлительно прекратить деятельность, связанную со строительством», то компании, которые занимаются прокладкой труб и монтажом, уже завершают свою деятельность. Также санкции грозят тем компаниям, которые продают, сдают в лизинг и предоставляют корабли для глубоководных работ. При этом, как отмечает журналист, закон об этих санкциях писал Тед Круз — сенатор от богатого нефтью и газом Техаса.



Однако инвесторов и владельцев «Северного потока — 2» санкции не касаются, ведь в Вашингтоне понимают, что на таких крупных игроков эта инициатива не повлияет. Поэтому под угрозой оказались фирмы с не самыми известными именами вроде швейцарской Allseas и итальянской Saipem. При этом партнёры «Газпрома» вроде Royal Dutch Shell, которая владеет Shell Oil и Engie, в список не попали.



Европа уже сильно зависит от российского газа, ведь он составляет почти третью часть от иностранных поставок энергоресурсов. Кроме того, российский газ стоит дешевле, чем тот же сжиженный газ от США. Однако Европа в целом идёт в сторону отказа от углеводородов. Так, например, в Великобритании за 10 лет потребление энергии от ветра и солнца выросло с 2 тераватт-час до 18 тераватт-час. Так что автор статьи полагает, что в будущем именно из возобновляемых источников будет питаться Европа.



Нефтяная компания Shell, например, тоже активно инвестирует в площадки, которые получают и преобразуют энергию солнца и ветра. Однако пока что этой энергии не хватает, так что и в США, и в Европе природный газ в ближайшее время будет играть главную роль.



Автор также задаётся вопросом: когда в следующем году Украина вернётся на энергетический рынок, будут ли США настаивать на том, чтобы Европа не покупала российский газ, который пойдёт по её трубопроводу. Вряд ли, считает он, ведь тогда в Киеве будут весьма недовольны.



Oн полагает, что в таком случае европейским странам, если они хотят диверсифицировать свои поставки, придётся заставить импортёров покупать американский газ под угрозой штрафов — ведь иначе они будут покупать у того, кто предложит лучшую цену.



«Эти санкции слишком мелкие, и ввели их слишком поздно. Даже тем, кому не нравится Россия, они не понравятся», — делает вывод автор статьи. Тем более не рады им Германия и Франция, которые уже высказывали недовольство новой холодной войной с Россией. И Россия сама в лице министра энергетики Александра Новака заявила, что, чтобы защитить европейских партнёров, может продолжить работы своими силами.



По американским законам, у госсекретаря США будет 60 дней на то, чтобы передать конгрессу отчёт о нарушителях, достойных санкций. Но к тому времени трубопровод будет уже готов, отмечает автор статьи.



США уверяют, что их цель — остановить строительство «Северного потока — 2». Но журналист Forbes отмечает, что трубопровод уже почти достроен, и скоро будет готов к поставкам российского газа.