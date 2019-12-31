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1+1: «Нафтогаз» и «Газпром» заключили новый контракт на транзит голубого топлива

Материал представлен в переводе ИноТВ
«Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа через территорию Украины. Как передаёт «1+1»,данное соглашение будет действовать пять лет с возможностью продления ещё на десять.

Газовые переговоры завершены. «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит голубого топлива. Он будет действовать пять лет с возможностью продления ещё на десять. В первый год минимальный гарантированный объём прокачки газа составит 65 миллиардов кубометров, в следующие четыре года — по 40. 

Правила регулирования транзита в «Нафтогазе» назвали европейскими. Стороны также подписали соглашение об урегулировании, согласно которому «Газпром» отказался от обжалования решения Стокгольмского арбитража.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2019 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
1+1 Украина Европа
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