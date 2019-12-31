1+1: «Нафтогаз» и «Газпром» заключили новый контракт на транзит голубого топлива

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа через территорию Украины. Как передаёт «1+1»,данное соглашение будет действовать пять лет с возможностью продления ещё на десять.
Газовые переговоры завершены. «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит голубого топлива. Он будет действовать пять лет с возможностью продления ещё на десять. В первый год минимальный гарантированный объём прокачки газа составит 65 миллиардов кубометров, в следующие четыре года — по 40.
Правила регулирования транзита в «Нафтогазе» назвали европейскими. Стороны также подписали соглашение об урегулировании, согласно которому «Газпром» отказался от обжалования решения Стокгольмского арбитража.
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