1+1: «Нафтогаз» и «Газпром» заключили новый контракт на транзит голубого топлива

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03:00 Капитан сборной Германии: мы хотим выиграть следующий матч с Россией на МЧМ Капитан молодёжной сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер заявил, что его не интересует положение дел у других команд на молодёжном чемпионате мира, а задача его коллектива — победить Россию.

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03:00 В Совфеде оценили слова посла США в Польше о Второй мировой войне Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление посла Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин были виновниками развязывания Второй мировой войны.

03:00 Сидорова прокомментировала реакцию ВФЛА на открытое письмо Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова считает, что ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики на открытое письмо, написанное в адрес организации самой спортсменкой, а также легкоатлетами Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым, тяжело назвать реакцией.

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03:00 Николишин оценил предстоящую встречу сборных России и Германии на МЧМ Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Николишин заявил, что психологическое давление не должно стать решающим фактором в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии.

03:00 Николишин: соперничество Ларионова и Брагина лишь усугубит положение Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин ответил, является ли слишком большим влияние легендарного в прошлом нападающего Игоря Ларионова на молодёжную сборную России по хоккею.

03:00 Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.

03:00 Медведев назвал компромиссом газовый контракт с Украиной Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал окончание переговоров Украины и России по транзиту газа.

03:00 Тренер «Питтсбурга»: Малкин — настоящий жеребец, он тащит нас за собой Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру российского форварда Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз» (5:2).

03:00 Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.

03:00 Николишин назвал главную проблему молодёжной сборной России по хоккею Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин назвал игру в большинстве главной проблемой молодёжной сборной России по хоккею на чемпионате мира в Чехии.