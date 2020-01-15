France 24: в ливийском конфликте Россия пытается стать и партнёром, и альтернативой Западу

После успеха в Сирии Россия и Турция пытаются перенести тот сценарий урегулирования на Ливию, и в этом деле они добились определённого прогресса, установив режим прекращения огня и организовав переговоры между враждующими сторонами, пишет France 24. Тем самым Россия пытается вернуть себе свой международный статус и нарастить влияние в Африке.

«Дипломатической победой для России» называет журналист France 24 Ромен Уэйкс тот факт, что при содействии Турции ей удалось установить режим прекращения огня в Ливии. Более того, они смогли организовать переговоры между воюющими сторонами, которые прежде избегали каких-либо контактов. Тем самым Владимир Путин показывает, что способен «возобновить игру в новом большом геополитическом вопросе», — считают корреспонденты телеканала.

Ливия — не первый конфликт, который Россия и Турция решают совместными усилиями. Так, они уже сыграли свою роль в Сирии, и в Ливии хотят повторить сценарий. И хотя в Москве им не удалось привести враждующие стороны к согласию, ведь маршал Хафтар отказался подписать договор, по словам министра обороны России, всё же принципиальное согласие им удалось найти. И даже сам по себе тот факт, что лидеров воюющих сторон получилось собрать в одном месте, — это уже достижение, этого никому прежде не удавалось, отмечает эксперт в эфире телеканала.

Автор статьи пишет, что у России и Турции есть экономические интересы в регионе. Так, Турция нацелена на нефтеразработки. Россия рассчитывает продавать Ливии пшеницу и оружие. Кроме того, во время визита в Москву министра экономики Ливии в 2018 году политики говорили о проекте строительства российскими силами железной дороги стоимостью €2,5 млрд, которое было прервано из-за гражданской войны.

После успеха в Сирии Москва сильно увеличила своё влияние на Ближнем Востоке. И теперь, как отмечает журналист телеканала, она устремляет взор и на Африку. Так, в октябре 2019 года Кремль собрал глав африканских государств в Сочи, где пообещал удвоить их товарооборот с Россией в течение пяти лет. Эксперты отмечают, что после украинского кризиса и санкций многие западные рынки для России закрылись, и поэтому Африка стала для России ещё интереснее.

Россия пытается представить себя альтернативой колониальным державам, пишет автор статьи. В противовес неоколониализму Франции Китай предлагает пакет экономического сотрудничества, а Россия приходит с сотрудничеством военным.

Что же до Ливии, то теперь дипломатические усилия по разрешению конфликта продолжатся в Берлине. Россия, пишет автор статьи, рассчитывает, благодаря этим переговорам вернуть себе статус достойной для приглашения державы, который поставили под угрозу присоединение Крыма, отравление Скрипалей и даже поддержка Асада. «Россия хочет отныне предстать партнёром Запада, чтобы выйти из статуса изгоя», — делают вывод журналисты France 24.