Welt: Путин пойдёт Европе навстречу — но не за «спасибо», а за ответную услугу
Сейчас мы поговорим с Кристофом Ваннером, который подключается к нам из Москвы. Список тем длинный, времени мало, речь идёт об очаге напряжённости на Ближнем Востоке — чего конкретно Меркель хочет добиться у Путина?
И привлекают ли Путина эти идеи?
КРИСТОФ ВАННЕР: Я думаю, при определённых обстоятельствах, да. Владимир Путин мыслит сферами влияния, он мыслит сферами власти. В последние годы он последовательно расширял свою сферу влияния, и на данный момент он является одним из важнейших игроков на Ближнем Востоке. Разумеется, он готов к сотрудничеству, если за это он получает встречные шаги. Просто за милое «спасибо» Путин ничего делать не будет. Таким ответным шагом могла бы стать медленная отмена санкций, введённых в отношении России в связи с украинским кризисом.
Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.
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