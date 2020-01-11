Welt: Путин пойдёт Европе навстречу — но не за «спасибо», а за ответную услугу

Владимир Путин — один из важнейших игроков на Ближнем Востоке, и он готов к сотрудничеству с Европой, но лишь в том случае, если Россия увидит ответные шаги ей навстречу, отмечает корреспондент немецкого канала Welt перед встречей лидера Кремля с Ангелой Меркель в Москве. Просто за милое «спасибо» Путин ничего делать не будет — другое дело, если Европа начнёт постепенно отменять антироссийские санкции.

Сейчас мы поговорим с Кристофом Ваннером, который подключается к нам из Москвы. Список тем длинный, времени мало, речь идёт об очаге напряжённости на Ближнем Востоке — чего конкретно Меркель хочет добиться у Путина?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Речь пойдёт о Ливии, а также о войне в Сирии и об иранском конфликте. Путин, если так можно выразиться, — человек, который обладает «акциями» во всех этих случаях. В Ливии действуют российские наёмники, в Сирии российские войска сражаются на стороне Башара Асада, а с Ираном у Путина очень тесные политические отношения. Россия является крупным поставщиком оружия для Ирана.

Это значит, что без Путина все проблемы Ближнего Востока и Северной Африки решить невозможно. Именно поэтому канцлер Меркель столь активно настаивала на переговорах. Ей необходимо сотрудничество Путина. Выглядит так, будто Германия планирует некую платформу для проведения встреч. Я имею в виду своего рода СБСЕ по Ближнему Востоку, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тогда, в годы холодной войны, это была платформа, на которой встречались противостоящие друг другу силы, враждующие силы — Запад и Восточный блок — и нечто подобное сейчас нужно для Ближнего Востока. Тогда будет больше дискуссий и меньше стрельбы. По-видимому, канцлер Германии хочет двигаться в этом направлении, а без Путина это невозможно, потому что Путин сейчас вмешивается повсюду очень активно.

И привлекают ли Путина эти идеи?

КРИСТОФ ВАННЕР: Я думаю, при определённых обстоятельствах, да. Владимир Путин мыслит сферами влияния, он мыслит сферами власти. В последние годы он последовательно расширял свою сферу влияния, и на данный момент он является одним из важнейших игроков на Ближнем Востоке. Разумеется, он готов к сотрудничеству, если за это он получает встречные шаги. Просто за милое «спасибо» Путин ничего делать не будет. Таким ответным шагом могла бы стать медленная отмена санкций, введённых в отношении России в связи с украинским кризисом.

Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.