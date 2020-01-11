«Раньше надо было звонить в Вашингтон, теперь — в Москву»: Das Erste о предстоящей встрече Меркель и Путина

Влияние России в кризисных регионах намного выше немецкого — именно поэтому на предстоящей московской встрече с Владимиром Путиным Ангела Меркель будет рассчитывать на помощь Москвы в вопросе стабилизации Ближнего Востока, пишет Das Erste. Отмечается, что основными темами переговоров могут стать Иран и Ливия: Меркель надеется, что Россия использует своё влияние для умиротворения Исламской республики в конфликте с США и для нормализации ситуации в Ливии, являющейся ключом к урегулированию миграционного кризиса.

Сегодня Ангела Меркель встречается в Москве с Владимиром Путиным, сообщается в статье на сайте телеканала Das Erste: лидерам ФРГ и России предстоит обсудить множество тем. Отмечается, что Меркель надеется на влияние Путина — прежде всего на Ближнем Востоке.

Сложно отрицать, что влияние России в кризисных регионах, близких к Европе, несравнимо выше немецкого, пишет Das Erste. В качестве примера можно привести Ливию — ключевую страну в вопросе урегулирования миграционного кризиса, а также Сирию и весь Ближний Восток в целом.

«Что касается Сирии, то раньше для решения подобных конфликтов было принято звонить в Вашингтон. Сегодня же для этого надо звонить в Москву. Без России решить проблемы региона невозможно», — приводит Das Erste слова немецкого депутата от партии Свободных демократов Биджана Джир-Сарая.

Как отмечается в статье, Меркель неизбежно оказывается в непривычной и неприемлемой для себя роли. Путин точно знает, что Германия и Европа в целом хотят получить от него услугу — к примеру, чтобы Россия использовала своё влияние для умиротворения Ирана в его ссоре с США. В любом случае, переговорам должно помочь то обстоятельство, что Меркель и Путин знают друг друга уже много лет и в случае чего могут общаться за пределами обычного дипломатического протокола. Путин очень хорошо говорит по-немецки, Меркель владеет русским: по словам дипломатов, в ходе встреч оба время от времени переходят на неродные для себя языки.

Помимо иранской темы, много времени на встрече может быть уделено Ливии, пишет Das Erste. По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта, Россия является важным переговорным партнёром в ливийском вопросе. Для стабилизации обстановки в стране Германия запустила «Берлинский процесс», однако эффективным он будет только при условии участия в нём России и Турции.

По словам депутата Биджана Джир-Сарая, «без Путина невозможно достичь дипломатического решения, как в Ливии, так и в Сирии. И российский президент точно об этом знает».