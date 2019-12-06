Немецкий журналист: станет ли ЕС игрушкой США и Китая в 2020 году — зависит от Германии

2020 год будет судьбоносным для Европы и Германии, которая на полгода станет председателем Совета ЕС, пишет журналист Reuters Андреас Ринке в Deutschlandfunk. Немецкое правительство должно не только активно участвовать в европейской внешней политике и военных миссиях, но и вкладывать больше средств во внутренние дела ЕС — в противном случае Европа рискует превратиться в игрушку в руках США и Китая.

2020 год должен стать судьбоносным для Германии и ЕС, пишет журналист Reuters Андреас Ринке на немецком портале Deutschlandfunk. По его мнению, многие немцы предпочли бы быть жителями большой Швейцарии и не брать на себя никакой лишней ответственности. Однако для самого экономически сильного государства Европы это невозможно, а потому Германия должна брать на себя больше ответственности, считает автор статьи.

1 июля 2020 года Германия на полгода станет председателем Совета ЕС. При этом многие немцы всё ещё мечтают о жизни в стране, которая отвечает исключительно за саму себя. Между тем, 2020 год обещает стать судьбоносным для положения Германии и ЕС в мире, и это обусловлено множеством факторов.

Вашингтон и Пекин всеми силами борются за технологическое превосходство в мировой экономике. Европа, сотрудничающая с Китаем в сфере торговли и развивающая сети 5G при помощи концерна Huawei, рискует оказаться между двух огней. На востоке Россия активно участвует в урегулировании кризисов от Сирии до Ливии, благодаря чему она может стать страной, контролирующей, в том числе, потоки беженцев в Европу. Вдобавок, из-за брексита у ЕС появляется новый конкурент прямо у его дверей.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон дают на эти вызовы один и тот же ответ: ЕС должен как можно скорее защитить свой суверенитет во многих сферах — а в некоторых впервые его отстоять, пишет немецкий журналист. Это касается обороны и внешней политики ЕС, а также технологической независимости в таких областях, как программное обеспечение или сети мобильных коммуникаций.

Меркель и Макрон сходятся ещё в одном вопросе: добиться всего этого не получится, если Германия не будет намного более активно вовлечена в осуществление этих задач. Однако в Париже и среди многих других партнёров ЕС растёт обеспокоенность по поводу того, что политика Германии не несёт в себе достаточной силы для принятия частичной ответственности за необходимые жёсткие решения.

Между тем, легко просматриваются два возможных сценария дальнейшего развития ситуации, считает Андреас Ринке. Во-первых, Германии придётся активнее участвовать не только во внешней политике Европы, но и в военной сфере. По мнению автора, бундесвер сейчас старательно пытается упустить из виду новую для него задачу: обстановка на южном фланге ЕС настолько обострилась, что Франция уже не может в одиночку справиться с основной нагрузкой в борьбе с исламскими террористическими группировками.

Во-вторых, Германии придётся делать больше внутри ЕС. Без вложения большего количества средств не удастся добиться компромисса в вопросе будущих финансовых рамок для ЕС. Если Германия не увеличит свой финансовый вклад в дела Европы, ЕС не сможет выполнить свои задачи в исследовательской сфере, в сфере защиты климата, внешних границ, обороны, завершения создания единого рынка капиталов или социального выравнивания в плане уровня жизни в пределах ЕС. Однако пока что в коалиционном договоре немецкого правительства не ощущается оптимистического настроя в отношении Европы, подчёркивает Deutschlandfunk.

Дополнительные трудности создаёт тот факт, что расклад сил в ЕС снова изменился. Французский президент оказался среди большинства европейских дипломатов в числе аутсайдеров из-за своей позиции в отношении НАТО. Все взгляды внезапно снова устремились на Германию. Соответственно, высоки и ожидания: в 2020 году немецкое правительство должно не только удержать ЕС сплочённым — оно должно собрать силы для того, чтобы в новом году решительно ускорить развитие Европы.

Однако такой путь нельзя назвать «безальтернативным», подчёркивает автор статьи. Немцы могут и дальше продолжить мечтать о своей большой Швейцарии и собственной невиновности, пишет Ринке. Однако потом они увидят, что существует также ответственность за отсутствие действий — потому что в этом случае ЕС в 2020 году может окончательно превратиться в игрушку сверхдержав США и Китая, заключает немецкий журналист в статье на Deutschlandfunk.