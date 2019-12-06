Deutschlandfunk Оригинал

Немецкий журналист: станет ли ЕС игрушкой США и Китая в 2020 году — зависит от Германии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
2020 год будет судьбоносным для Европы и Германии, которая на полгода станет председателем Совета ЕС, пишет журналист Reuters Андреас Ринке в Deutschlandfunk. Немецкое правительство должно не только активно участвовать в европейской внешней политике и военных миссиях, но и вкладывать больше средств во внутренние дела ЕС — в противном случае Европа рискует превратиться в игрушку в руках США и Китая.
Немецкий журналист: станет ли ЕС игрушкой США и Китая в 2020 году — зависит от Германии
Reuters

2020 год должен стать судьбоносным для Германии и ЕС, пишет журналист Reuters Андреас Ринке на немецком портале Deutschlandfunk. По его мнению, многие немцы предпочли бы быть жителями большой Швейцарии и не брать на себя никакой лишней ответственности. Однако для самого экономически сильного государства Европы это невозможно, а потому Германия должна брать на себя больше ответственности, считает автор статьи.

1 июля 2020 года Германия на полгода станет председателем Совета ЕС. При этом многие немцы всё ещё мечтают о жизни в стране, которая отвечает исключительно за саму себя. Между тем, 2020 год обещает стать судьбоносным для положения Германии и ЕС в мире, и это обусловлено множеством факторов.

Вашингтон и Пекин всеми силами борются за технологическое превосходство в мировой экономике. Европа, сотрудничающая с Китаем в сфере торговли и развивающая сети 5G при помощи концерна Huawei, рискует оказаться между двух огней. На востоке Россия активно участвует в урегулировании кризисов от Сирии до Ливии, благодаря чему она может стать страной, контролирующей, в том числе, потоки беженцев в Европу. Вдобавок, из-за брексита у ЕС появляется новый конкурент прямо у его дверей.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон дают на эти вызовы один и тот же ответ: ЕС должен как можно скорее защитить свой суверенитет во многих сферах — а в некоторых впервые его отстоять, пишет немецкий журналист. Это касается обороны и внешней политики ЕС, а также технологической независимости в таких областях, как программное обеспечение или сети мобильных коммуникаций.

Меркель и Макрон сходятся ещё в одном вопросе: добиться всего этого не получится, если Германия не будет намного более активно вовлечена в осуществление этих задач. Однако в Париже и среди многих других партнёров ЕС растёт обеспокоенность по поводу того, что политика Германии не несёт в себе достаточной силы для принятия частичной ответственности за необходимые жёсткие решения.

Между тем, легко просматриваются два возможных сценария дальнейшего развития ситуации, считает Андреас Ринке. Во-первых, Германии придётся активнее участвовать не только во внешней политике Европы, но и в военной сфере. По мнению автора, бундесвер сейчас старательно пытается упустить из виду новую для него задачу: обстановка на южном фланге ЕС настолько обострилась, что Франция уже не может в одиночку справиться с основной нагрузкой в борьбе с исламскими террористическими группировками.

Во-вторых, Германии придётся делать больше внутри ЕС. Без вложения большего количества средств не удастся добиться компромисса в вопросе будущих финансовых рамок для ЕС. Если Германия не увеличит свой финансовый вклад в дела Европы, ЕС не сможет выполнить свои задачи в исследовательской сфере, в сфере защиты климата, внешних границ, обороны, завершения создания единого рынка капиталов или социального выравнивания в плане уровня  жизни в пределах ЕС. Однако пока что в коалиционном договоре немецкого правительства не ощущается оптимистического настроя в отношении Европы, подчёркивает Deutschlandfunk.

Дополнительные трудности создаёт тот факт, что расклад сил в ЕС снова изменился. Французский президент оказался среди большинства европейских дипломатов в числе аутсайдеров из-за своей позиции в отношении НАТО. Все взгляды внезапно снова устремились на Германию. Соответственно, высоки и ожидания: в 2020 году немецкое правительство должно не только удержать ЕС сплочённым — оно должно собрать силы для того, чтобы в новом году решительно ускорить развитие Европы.

Однако такой путь нельзя назвать «безальтернативным», подчёркивает автор статьи. Немцы могут и дальше продолжить мечтать о своей большой Швейцарии и собственной невиновности, пишет Ринке. Однако потом они увидят, что существует также ответственность за отсутствие действий — потому что в этом случае ЕС в 2020 году может окончательно превратиться в игрушку сверхдержав США и Китая, заключает немецкий журналист в статье на Deutschlandfunk.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Deutschlandfunk Германия Европа
теги
Ангела Меркель безопасность Ближний Восток Германия деньги Европа ЕС Китай климат оборона Россия США финансы Франция экономика Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров