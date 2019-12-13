Немецкий журналист: из-за «рождественского сна» Меркель Германия теряет свой авторитет

Ангела Меркель давно погрузилась в вечный рождественский сон вместе со всей внешней политикой Германии, пишет немецкий журналист Габор Штайнгарт в гостевой статье для Focus Online. В своей апатии она уже не пытается дать отпор России или Китаю, а Берлин стал глух и нем в том, что касается крупных кризисов, о которых он быстро забывает, увлекаясь новыми проблемами. Германии нужно разбудить своего канцлера ото сна и быть активнее на мировой арене, призывает автор статьи.

В политических кругах Берлина царит вечное Рождество, пишет в гостевой статье для журнала Focus Online один из известнейших журналистов Германии Габор Штайнгарт. Представители большой коалиции в правительстве измучены внутренней борьбой за старшинство в политической иерархии и почти не принимают во внимание «всё более агрессивный внешний мир», если вообще делают это.

Канцлер Германии в поздней фазе своего пребывания на этом посту взирает на мировые очаги конфликтов «с глубокой безучастностью», пишет Штайнгарт.

Если Ангела Меркель, какой она была тогда, нагрянула в Кремль к российскому президенту в 2015 году и снова настояла на до сих пор не исполненных Минских соглашениях, то нынешняя Меркель на саммите по Украине ограничилась участливым вниманием, отмечает немецкий журналист. Вдоль линии фронта дело ежедневно доходит до нарушений перемирия между дружественно настроенными в отношении России «сепаратистами» и правительственными войсками. В Донбассе грохочут калашниковы — но у главы ведомства канцлера в ушах беруши, отмечает немецкий журналист.

Как сообщается в статье, однажды Меркель дала отпор Владимиру Путину, но сейчас она позволила ему устроить ей разнос, когда заговорила об убитом Россией грузине в берлинском районе Тиргартен. По замечанию издания, Путин фактически признался в убийстве по заказу государства и выступил в его защиту, заявив, что в Берлине был убит «кровавый и жёсткий человек». Меркель в ответ на это не возмутилась, она «капитулировала», пишет Штайнгарт.

Ту же апатию можно было наблюдать в 2016 году, когда Меркель на присуждении учёной степени почётного доктора наук в Нанкинском университете в Пекине сказала: «Ядро всякой правовой государственности заключается в том, что в нём действует сила права, а не право сильного».

Однако та Меркель «онемела», утверждает автор статьи. Страх экономических убытков привёл к оцепенению ведомства канцлера во внешней политике. По данным Amnesty International, в Китае более миллиона представителей мусульманского меньшинства уйгуров — а это соответствует населению Марбурга, Касселя, Хузума, Люнебурга, Бремена и Мюнстера — содержатся в специальных лагерях, где они должны быть перевоспитаны в верных режиму коммунистов. Однако Германия молчит, подчёркивает журналист.

Беженцы, появившиеся в результате гражданских войн в Африке, продолжают прибывать в Европу. На греческих островах разворачиваются драматические сцены из-за того, что лагеря для мигрантов на Лесбосе, Хиосе и Самосе переполнены. Только в период с июля по октябрь в Грецию прибыло по морю более 36 тыс. человек, а это значительно больше, чем в месяцы до этого, и примерно настолько же много, сколько не было с окончания кризиса с беженцами в 2016 году.

Однако Берлин и Брюссель потеряли концентрацию внимания, отмечает немецкий журналист. Теперь Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен, «немецкий форпост в Еврокомиссии», сражаются за сохранение климата, вместо того чтобы бороться с причинами появления беженцев.

Внешняя политика Германии уже давно не вносит своего вклада в урегулирование крупных кризисов, даже мысленно, заключает немецкий журналист в статье для Focus Online. Поэтому, по его словам, с Меркель нужно не бороться, а только разбудить её от вечного рождественского сна.