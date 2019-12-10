«С медведем дружись, а за топор держись» — Le Parisien о сближении Франции и России

Саммит «нормандской четвёрки» в Париже стал доказательством того, что Франция намерена продолжить сближение с Россией, пишет Le Parisien. Такая позиция нравится не всем союзникам Парижа, однако, как считает издание, Владимир Путин в глазах Эммануэля Макрона выглядит более надёжным партнёром, чем непредсказуемый Дональд Трамп, да и Франция подходит к отношениям с Кремлём без излишней наивности.

С Россией дипломатия порой должна исходить из здравого смысла. Наверное, стоит подумать, прежде чем ввязываться в полноценное противостояние с соседним государством, особенно когда оно является одной из самых влиятельных стран мира, а его лидер Владимир Путин предпочитает придерживаться политики силы, с которой обычно предпочитают не спорить, пишет Le Parisien.

Примерно в таком расположении духа Елисейский дворец готовился к саммиту, который, как многие надеялись, мог помочь положить конец затянувшемуся конфликту на востоке Украины. На встречу в «нормандском формате», как его называют дипломаты в честь самых первых переговоров 2014 года, в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону приехали Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

Как напоминает издание, в последний раз, чтобы урегулировать конфликт, унёсший жизни 13 тыс. человек и оставивший без дома миллион человек, четыре стороны встречались в 2016 году — переговоры явно затянулись.

В этот раз такое впечатление, что встреча принесла определённые плоды. В совместном заявлении перед 500 журналистами Москва и Киев объявили о своём намерении до конца 2019 года обменяться всеми военнопленными и ввести в зоне конфликта режим полного прекращения огня. При этом Зеленский не преминул отметить, что за несколько лет конфликта попытки установить перемирие предпринимались уже 20 раз и всё время заканчивались провалом.

Через четыре месяца главы России, Украины, Франции и Германии должны будут вновь собраться вместе, чтобы оценить, как продвигается процесс мирного урегулирования.

По наблюдениям Le Parisien, если отставить в сторону разногласия между Москвой и Киевом и непосредственно сам украинский конфликт, можно увидеть, что проведение саммита в Париже является очередным доказательством «пророссийского виража», который в течение уже нескольких месяцев выполняет французская дипломатия.

Газета обращает внимание, что минувшим летом российский лидер побывал в гостях у своего французского коллеги в его летней резиденции Форт Брегансон на Лазурном берегу. Ну а если кто-то сразу не понял намерений Макрона, то, выступая в конце августа перед дипкорпусом Франции, президент напрямую предложил «переосмыслить» отношения с Россией. Недавние изречения французского лидера, в том числе и о «смерти мозга» НАТО, тоже свидетельствуют о желании сближаться с Россией, в которой Макрон видит стратегического партнёра, в особенности потому, что на фоне непредсказуемого Трампа взаимодействие с Путиным выглядит надёжным.

Кажется, что «аннексия»* Крыма забыта, и теперь Париж выступает за оттепель в отношениях с Москвой, хотя этому сближению далеко не всегда рады европейские союзники Франции. Она уверена, что с Россией необходимо поддерживать диалог, в особенности по Ближнему Востоку, где Кремль выступает «неизбежным посредником» при контакте с Сирией, а также по проблеме терроризма. Для налаживания отношений с Россией Париж даже назначил специального человека — опытного дипломата Пьера Вимона.

Как бы то ни было, как подчёркивает газета, Франция далеко не наивна в вопросе сближения с Москвой. Россия, по всей видимости, «не всегда ведёт себя как союзник». Так, как утверждает газета Le Monde, она нашла доказательства «вмешательства» Кремля в президентские выборы во Франции в 2017 году.

«Так что сближаться по интересам — это правильно, только не забывая об этой российской пословице: «С медведем** дружись, а за топор держись», — заключает Le Parisien.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Во французском переводе этой пословицы вместо «медведя» используется «волк» (прим. ИноТВ).