La Croix: парижский саммит покажет, насколько Москва настроена на сближение с Европой

По мнению Елисейского дворца, сам факт проведения нормандского саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже свидетельствует о прогрессе в решении проблемы Донбасса, пишет La Croix. Как отмечает издание, встреча станет для Парижа возможностью не только прояснить конкретные вопросы, связанные с установлением режима прекращения огня, но и проверить твёрдость намерений Москвы по сближению с европейцами.

9 декабря в Париже украинский президент и его российский коллега впервые за три года встретятся лицом к лицу в присутствии лидеров Франции и Германии, пишет La Croix. Как подчёркивает Елисейский дворец, эта новость сама по себе стала прогрессом и дала осторожную надежду на установление настоящего режима прекращения огня в Донбассе.

Как отмечает издание, встреча на высшем уровне в Париже станет завершением многомесячного периода переговоров, начало которым было положено во время встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона наедине в форте Брегансон в августе. Возможным возобновление этого переговорного формата сделало избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского, менее враждебно настроенного в отношении уступок России, чем его предшественник Пётр Порошенко. «Его твёрдое намерение протянуть руку соотечественникам на востоке способствовало прогрессу, доказательство которого мы увидим на саммите», — уточняют в администрации Макрона.

В последние несколько месяцев в войне в Донбассе наметился осторожный прогресс, полагает газета. Так, в станице Луганской был восстановлен контрольно-пропускной пункт между Украиной и отделившимися территориями, а разведение войск в двух других зонах на линии фронта продолжает соблюдаться. Кроме того, Украина подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение свободных выборов в Донбассе. Президент Зеленский, однако, под давлением общественного мнения, недовольного уступками по отношению к России, напомнил о собственных непременных условиях её применения: восстановление контроля над границей с Россией и роспуск сепаратистской армии.

В свою очередь в Елисейском дворце ограничиваются напоминанием, что Минские соглашения предписывают украинским войскам возвратиться на границу сразу после проведения выборов, при этом отмечая, что «понимает» обеспокоенность Киева.

Однако как замечают в администрации французского президента, для продвижения мирных переговоров необходимо, чтобы обязательства на себя взяла и Россия. До сих пор от Москвы не поступало никакой информации, касательно её намерений в преддверии встречи. По мнению эксперта Института стратегических исследований военной школы Селин Маранж, «маловероятно, что Кремль откажется от влияния на Донбассе и требований особого статуса для этого региона». «Политическая цена отказа от обязательств по востоку Украины будет для Владимира Путина слишком высока. С другой стороны ситуация в Донбассе позволяет оставить в стороне вопрос о присоединении Крыма»,— поясняет специалист.

Хотя глава французского МИД уже назвал текст, одобренный воюющими сторонами «осторожным», французские власти надеются использовать парижский саммит для определения промежуточных этапов и обсуждения сроков. «Политика маленьких шагов, которая как минимум приведет к настоящей заморозке конфликта, если не к решению», — отмечает газета.

«Нормандский саммит позволит оценить, готова ли Россия принять на себя обязательства и встать на путь сближения с европейцами», — уверена Маранж. Однако, как предупреждает эксперт, в России существуют разногласия во взглядах на украинский вопрос между малочисленными сегодня сторонниками ужесточения конфликта, теми, кто выступает за статус-кво и теми, кто мечтает выйти и з противостояния.