Обозреватель Foreign Policy: возвращение Донбасса не принесёт Украине ничего хорошего

Украине следует отказаться от своего стремления вернуть Донбасс в состав страны, считает американский политолог в своей статье для Foreign Policy. По его словам, это аннулирует многие успехи, которые Киев достиг за последние годы, и принесёт ещё не окрепшей стране большие проблемы.

По мере приближения саммита в нормандском формате политолог Александр Джон Мотыль из Университета Ратджерс в Ньюарке предлагает Киеву задуматься о том, чтобы отказаться от Донбасса и расценивать его потерю как «божью благодать».



Как пишет Мотыль в своей статье для Foreign Policy, жители Донбасса всегда поддерживали самые ретроградные, антиевропейские и пророссийские силы. Именно Донбасс, по его словам, сделал президентом Януковича, который стремился вернуть Украину в российскую орбиту. И именно Донбасс выступил против «продемократических» протестов, которые проходили на Украине в 2004 и 2014 годах.



Из-за «оккупации российским президентом Владимиром Путиным Восточного Донбасса» избиратели из Донбасса оказались отрезаны от Киева. И это позволило «продемократическим» силам получить контроль над парламентом страны. Так что многие реформы, которые были приняты за это время, были бы невозможны, если бы Донбасс остался в составе Украины, уверен автор статьи. По его словам, если Донбасс вернётся в состав Украины, многие из этих изменений могут быть отменены.



«Донбасс и его жители больше всех потеряли от войны», — пишет автор статьи. Погибли люди, дома и инфраструктура разрушены, экономика в упадке, безработица и инфляция достигли небывалых высот. А прежде, во времена Советского Союза, ведь Донбасс был образцовым регионом, где хотели вырастить «нового советского человека», который был бы абсолютно лоялен партии и государству, отмечает Мотыль.



Поэтому, по словам автора статьи, позже Донбасс стал оплотом пророссийских олигархов. Так что когда он оказался отрезанным от остальной страны, сама Украина стала более открытой, ведь нарушились коррупционные связи. Если же Донбасс вернуть, и коррупция вернётся, считает политолог.



Без Донбасса, уверяет он, Украина смогла взять курс на строительство «толерантного, инклюзивного, гражданского общества». Это было гораздо сложнее, когда пророссийские политики из Донбасса настаивали, что Украине необходим авторитаризм и ретроградные ценности. Так что сейчас, если вернуть Донбасс и таких политиков, то ещё слабая либеральная Украина может прекратить своё существование.



«Благодаря оккупации Путиным Восточного Донбасса, его влияние на Украину тоже сократилось», — пишет автор статьи. Раньше у Путина всегда была возможность вмешательства ради защиты прав русскоговорящих, и если вернуть Донбасс в состав Украины, то он снова такую возможность получит. «Из-за всех этих причин возвращение Донбасса повернёт вспять тот прогресс, которого Украина достигла за последние пять лет. И из-за него всё может стать даже хуже по двум причинам».



Во-первых, пишет автор статьи, экономика Донбасса разрушена, безработица высокая, промышленность развалена. Чтобы разрешить все проблемы, Украине может понадобиться около $20 млрд. У Украины этих денег нет, и вряд ли ей кто-то станет помогать. В итоге Киеву придётся перенаправить на Донбасс деньги из остальных регионов страны.



Во-вторых, по словам автора статьи, сейчас в Донбассе около 35 тыс. солдат, и некоторые из них по-настоящему верят в своё дело, а некоторые пришли на войну от безработицы. Учитывая количество вооружений, которое сейчас находится в регионе, разоружить этих людей будет сложно, и эта задача ляжет на плечи Киева. Всё равно на улицах появятся вооружённые банды, а по всей стране будут происходить теракты, чем, отмечает автор статьи, непременно воспользуется и Путин.



Впрочем, признаётся политолог, могут быть от возвращения Донбасса и плюсы. Так, те, кто остаётся верен Киеву, будут рады воссоединению, но таковых не много, пишет автор. Около 1,5 млн украинцев из Донбасса уехали, а основная масса население лояльна России и возвращаться не хочет.



Сегодня на той войне погибает по 2-3 человека в день, и при возвращении Донбасса эта цифра должна уменьшиться. Впрочем, автор предупреждает, жертвами могут стать полицейские, сотрудники спецслужб, гражданские. Украинцы какое-то время будут чувствовать эйфорию, однако и она может вскоре исчезнуть, если страна станет двигаться обратно в сторону России, пишет автор статьи.



Так что на грядущих переговорах он советует Украине занять минималистичную позицию. Так, он предлагает отложить воссоединение страны на обозримое будущее: возможно, нужное время наступит через 10-20 лет, когда Украина будет обладать достаточной экономической, политической, социальной и военной мощью, чтобы провести требуемую восстановительную работу.



Для Зеленского занять такую выжидательную позицию будет сложно, ведь он поставил вопрос восстановления целостности страны во главу своей предвыборной программы. Так что автор статьи советует ему обвинить Путина в упрямстве и показать себя жертвой махинаций Франции, России и Германии. И тут ему понадобятся его навыки актёра и шоумена.



Главным приоритетом для Украины должно быть прекращение смерти её солдат. И они не будут в опасности, если будет держаться перемирие, а также если «Путин не захочет продолжать убийства», так что Украине остаётся лишь уповать на то, что он уйдёт, или убедить его допустить международных миротворцев на линию демаркации.



«Когда-то в будущем истинное восстановление целостности страны может стать для Украины реальной возможностью. Но до этого времени украинцы должны помнить, что иногда меньше — это гораздо, гораздо больше», — делает вывод в своей статье для Foreign Policy американский политолог Александр Джон Мотыль.