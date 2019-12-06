FAZ: немецкий бизнес призвал Европу восстановить экономические отношения с Донбассом

Европа должна восстановить торговые отношения с Донбассом, призвал в статье для Frankfurter Allgemeine глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Восстановление же региона необходимо и вовсе сделать общеевропейским проектом, предложил высокопоставленный представитель немецкого бизнеса.
Европа должна восстановить торговые отношения с Донбассом, призвал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
Восстановление же региона необходимо и вовсе сделать «общеевропейским проектом», предложил Хермес.
В нём, по словам председателя комитета, должны принять участие Украина, Россия, а также страны — члены Европейского союза и ОБСЕ.
Первым шагом, пишет Хермес, стала бы «конференция спонсоров», в ходе которой были бы собраны средства на восстановление Донбасса.
Руководящие функции при этом взяли бы на себя Франция и Германия, которые и так уже выступают посредниками на переговорах в нормандском формате, отметил глава Восточного комитета немецкой экономики.
Для эффективного управления собранными средствами в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), по замыслу Оливера Хермеса, можно было бы создать специальный фонд.
«Чтобы добиться длительного экономического роста необходимо вновь включить Восточную Украину в национальные и интернациональные торговые отношения и производственные цепочки. Первый шаг на пути к этому — это нормализация торговли между областями по обе стороны линии соприкосновения. Кром того, необходимо иначе организовать торговые отношения между Украиной, Россией, ЕС и Евразийским экономическим союзом», — призвал председатель Восточного комитета немецкой экономики.
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