«Построить стену и жить дальше»: на Украине рассказали о «плане Б» по Донбассу

Украина сделает всё от неё зависящее, чтобы добиться прекращения войны в Донбассе и достичь мира дипломатическим путём, заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак. Однако, как пишет «Украинская правда», у Киева есть и «план Б» на случай, если мирные переговоры зайдут в тупик: Украина может по примеру Израиля отгородиться от Донбасса стеной и жить дальше.
У президента Украины Владимира Зеленского готовы построить стену в Донбассе, в случае если переговоры с Россией потерпят неудачу. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.
«Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять «Минск». Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время», — сказал Ермак.
Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года.
«И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает всё от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путём. Но у нас, безусловно, есть и «план Б», — отметил Ермак.
По его словам, «план Б» заключается в том, чтобы «построить стену и жить дальше».
«Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению минских договорённостей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль», — пояснил помощник президента.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал RT предложение ввести новые правила идентификации читателей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы обсуждать с США возможность включения в будущий договор о стратегических наступательных вооружениях систем «Кинжал» и «Посейдон».
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор хотел бы подраться с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT обращение Совета Федерации к правительству России с предложением создать общую систему оплаты труда учителей.
Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ, блогера Егора Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет пользоваться интернетом.
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, а также его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, были награждены орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан».
Председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов заявил о готовности подключиться к ситуации с арестованным в порту Сингапура российским судном «Севастополь».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.
В России предложили ввести новые правила идентификации читателей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ. С такой инициативой выступили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).