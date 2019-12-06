«Построить стену и жить дальше»: на Украине рассказали о «плане Б» по Донбассу

Украина сделает всё от неё зависящее, чтобы добиться прекращения войны в Донбассе и достичь мира дипломатическим путём, заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак. Однако, как пишет «Украинская правда», у Киева есть и «план Б» на случай, если мирные переговоры зайдут в тупик: Украина может по примеру Израиля отгородиться от Донбасса стеной и жить дальше.

У президента Украины Владимира Зеленского готовы построить стену в Донбассе, в случае если переговоры с Россией потерпят неудачу. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять «Минск». Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время», — сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность в отношении мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года.

«И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает всё от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путём. Но у нас, безусловно, есть и «план Б», — отметил Ермак.

По его словам, «план Б» заключается в том, чтобы «построить стену и жить дальше».

«Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению минских договорённостей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль», — пояснил помощник президента.