«Ставки слишком высоки»: журналист CNN не верит в успех переговоров Путина и Зеленского

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сегодня в Париже впервые встретятся лицом к лицу, передаёт CNN. Между тем, как отмечает канал, от этой однодневной встречи бессмысленно ждать полного прекращения конфликта на востоке Украины, который продолжается уже несколько лет.
С нами на прямой связи из Москвы наш корреспондент Мэтью Чанс. Мэтью, если учесть, что ставки высоки, чего, как ожидается, удастся достигнуть на первой встрече лицом к лицу между российским и украинским президентами?
МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Розмари, бессмысленно ждать от этой однодневной встречи в Париже полного урегулирования крайне непростого конфликта на востоке Украины, который, как вы уже сказали, за последние пять лет унёс жизни 13 тысяч человек и вынудил миллионы жителей востока Украины покинуть свои дома. Так что ставки очень высоки.
Президент Украины Владимир Зеленский в мае* этого года победил на выборах с большим отрывом. В рамках своей программы он заявлял о необходимости завершить войну. Так что он сильно заинтересован в реализации этой инициативы и предпринимает усилия в этом направлении. Однако на этом пути ему пришлось столкнуться с чередой серьёзнейших препятствий.
Немаловажен и тот факт, что встреча с Путиным лицом к лицу состоится впервые. Ранее они общались по телефону, но лично никогда не встречались. Они будут сидеть за одним столом. Владимир Путин — крайне жёсткий переговорщик, очень опытный лидер, тогда как Владимир Зеленский менее года назад был юмористом, который играл роль украинского президента в местном телевизионном шоу.
После этого он стал президентом. Так что между двумя странами имеется серьёзный дисбаланс в плане опыта. Кроме того, есть много других проблем, с которыми предстоит столкнуться Владимиру Зеленскому. Поэтому его ждёт масштабное противостояние.
Хорошо. А насколько мощное давление сейчас будет оказываться на президента Зеленского? Ведь многие украинцы обеспокоены тем, что он пойдёт на слишком серьёзные уступки.
МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Да, и это для него большая проблема. Любые уступки, на которые он идёт, пытаясь достичь окончательного мира на востоке Украины, часто характеризуются его соперниками внутри страны как капитуляция. Когда он пару месяцев назад согласился выполнять договорённости в рамках Минского соглашения — мирного соглашения, подписанного обеими сторонами, — то на улицах украинской столицы Киева прошли крупнейшие со времён «майдана» протесты.
Поэтому любые его уступки будут интерпретироваться подобным образом. Так что ему придётся идти по очень узкой, тонкой линии и пытаться довести ситуацию до довольно мирного исхода, не предоставляя при этом большого количества уступок.
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